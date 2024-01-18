【亞洲盃】澳洲速破敘利亞

亞洲盃B組賽事，由敘利亞對澳洲，兩隊實力上有明顯差距，預料澳洲可以壓倒性圍攻對手。澳洲經過首場分組賽適應後，進攻流暢度將會提升，尤其進攻核心拉利麥基爾傷愈，相信有力擊破敘利亞防線，半場客勝值得捧場。(HOY TV 76台周四晚上7時30分直播)

澳洲上場以2比0輕取印度，睇得出球員早段仍未適應，特別係最後一腳經常操之過急，面對「泊大巴」嘅印度，拎到超過7成嘅控球率，錄得27次攻門紀錄，以「袋鼠軍團」嘅強大控制力同創造力，今仗只要踢番正常水準，入波絕對冇難度。

效力米杜士堡嘅拉利麥基爾啱啱傷愈，上場後備入替即交出助攻，佢嘅突破同創造力係撕破密集防線嘅最佳武器，今場預料可以正選上陣，澳洲鋒力如虎添翼。澳洲擅長早段搶攻，近5場比賽有4場喺半場領先，今仗將會照辦煮碗搶攻，希望先發制人。

敘利亞上仗0比0悶和烏茲別克，進攻表現未如理想，今仗好大機會效法印度「泊大巴」死守，澳洲經過上場演練後，會更加熟悉破「鐵桶陣」嘅方法，而且兩隊實力上嘅差距太大，敘利亞半場亦未必頂得住，一於捧半場客勝。

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