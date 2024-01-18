艾辛：加納焗攻被法老王反擊得手

今場比賽對埃及和加納兩支球隊來說都是一場充滿壓力的比賽。

這兩支球隊已經分別成為本屆非國盃暫時最大的兩場冷門主角，埃及只能逼和莫桑比克，而加納更不敵佛得角，誰能預料到第一輪比賽之後這兩支球隊都未能成為小組首名呢？

我之前談及其他國家欠缺專注度，這兩支非洲強國也同樣在比賽中犯下同樣錯誤而自食惡果。埃及甫開賽2分鐘就取得了完美的開局，但由於法老隊在下半場4分鐘內連失兩球，這意味著他們只能靠第97分鐘VAR及主力沙拿以12碼逼和對手。埃及可以說是更好表現的球隊，但如果你不能在一次性的大賽抓住機會，便會令自己身陷險境。

不過事後看來埃及的和局未必是最壞的結局，因為我的祖國加納更差勁，竟然遭受滑鐵盧，不敵理應能輕鬆獲勝的佛得角。

在早段落後一球及後扳回平手後，加納門將奧科里作出不少撲救，令加納隊一直在堅持下去，但最終一個防守失誤讓佛得角獲得了最後的勝利。

加納希望古度斯能儘快傷癒復出，但我擔心加納必須贏得這場比賽的情況下，反而這讓他們在防線暴露不少空位被對手打反擊，遺憾的是我必須說埃及將能好好利用這一點並贏得今場比賽。