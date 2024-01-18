【意超盃】費倫拿玻里半和好路

今晚喺中立場沙特阿拉伯舉行嘅意超盃4強戰，拿玻里硬撼費倫天拿。拿玻里今季成隊謝晒，易帥後未見起色，仲有箭頭域陀奧森漢出戰非國盃，攻力大減，「紫百合」近期守強於攻，加上近3次碰頭全開半場和，不妨追多鋪。（周五凌晨3時開賽）

繼上周主辦西超盃後，沙特阿拉伯今周再搞意超盃，形式一樣，由上季意甲冠軍鬥上屆意盃亞軍，而上季意甲亞軍則對上屆意盃冠軍，勝方殺入決賽爭冠。拿玻里貴為上季意甲盟主，今季表現差強人意，現時喺聯賽只排第8位，近5場贏得1次咁大把，仲要係反勝弱旅沙蘭力坦拿，非常驚險，其餘4場都食白果。球隊季中搵番馬沙利回巢接替魯迪加西亞執教，可惜呢位老帥已力不從心，仲有箭頭域陀奧森漢隨尼日利亞參加非國盃，攻力嚴重受削。

另邊廂，費倫天拿以上屆意盃亞軍身份參賽，佢哋近期一改以往崇尚進攻嘅風格，踢得非常保守，近6場有4次保持清白之身兼開半場和，今仗一定先求穩陣。翻查紀錄，雙方近3次碰頭，全部開半場和，加上今仗係淘汰賽，勢必踢得更謹慎，半場和值得再追。

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