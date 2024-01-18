佐藤壽人：藍武士贏波「伊」時

伊拉克首場分組賽以3比1擊敗了印尼，這場比賽他們盡顯高水平的技巧、體能、速度以及個人技術。

日本倚重相當具質素的邊路側擊，我預期伊拉克今仗會集中精神，不會給予對方於自己一對左右二閘及防守中場之間取得空位進攻。上場對印尼時，伊拉克球員經常互換位置，今場他們將需要阻止日本球員，走到自己防線身後作出接應才可。今場比賽伊拉克陣中有幾位球員的演出相當關鍵，但我認為穆罕納德阿里的速度及巴耶殊「硬爆」對手的盤球能力，將會為日本後防構成問題。

日本於首輪分組賽猶如坐過山車一樣，最終總算能夠以4比2反勝越南，展示出球員於對方中後場之間的空位製造及取得入球的超卓能力。防守上，他們明顯有些地方需要作出改善，特別是防守對方自由球攻勢的時候。我希望看到谷口彰悟及板倉滉可以更加好地控制防線。南野拓實在對越南一戰中個人梅開二度，並於中路再次證明他可以成為球隊的核心人物，他不但用波得宜，防守時也相當拚搏。

伊拉克實力非凡，我認為他們有可能是日本今屆賽事其中一支最難纏的對手。然而，日本有多1日休息時間準備今場賽事，加上伊拉克的防守亦有一定的弱點，所以我認為日本今仗有能力以傳中球取得優勢，最終取得勝利。

同日另一場賽事，雖然越南於D組首輪分組賽以2比4不敵日本，但他們於這場敗仗中有很多令人感到欣慰的地方。越南於大部份的比賽時間中，適當地推前及墮後防線，但每當日本球員走到自己中後場防線之間作出接應，有些時候會顯得相當狼狽。今仗印尼將會嘗試保持防守穩固，我預期范俊海是越南前線的重要人物，他將會是球隊的創造力來源及嘗試走到對方防線身後產生威脅。

印尼於首戰以1比3不敵伊拉克。換句話說，如果他們希望晉級淘汰賽的話，今仗就一定要取得分數。印尼其中一個特別需要作出改善的地方，就是給予對方太多反擊機會了。上場對伊拉克時，每當他們嘗試建立攻勢時，都經常於中場中路失去控球權。話雖如此，印尼有些時候展示出他們有能力踢出跟越南一樣的水平。如果他們今仗積極進攻的話，就算越南取得較多控球時間也好，我相信他們都可以取得入球。

印尼首仗的表現令我感到喜出望外。越南會錄得較多的控球權，但進攻時仍需下多一點功夫，而印尼或許更加適合執行反擊戰術，我認為今仗最終雙方打成平手。