希斯基：悉尼拍「卡」儲分

FC悉尼上輪聯賽以3比4不敵阿德萊德聯，球隊3連勝走勢亦被終止。我認為這個情況亦反映了球隊今季的不穩表現，雖然攻入了多個入球之際，但同時都出現了多個失球。

毫無疑問，於對上一場面對布里斯班獅吼的比賽中，FC悉尼再有另一位球員魯迪維爾因傷而缺陣，削弱了他們的防守力，所以今仗的勝負關鍵在於保持後防表現緊密，包括有兩位小將在內的年青防線，我認為經驗豐富的閘位球員賴恩格蘭需要擔起組織防線的責任。

球隊前線方面沒有這樣的問題，近4仗一共攻入12球。祖羅利今季個人攻入7球及交出5次助攻，我認為他今仗是FC悉尼最重要的球員，皆因他於前場產生巨大威脅，對方防線亦難以看管他。

紐卡素噴射機同樣表現不穩，但我認為原因在於這是一支十分年輕的球隊。上輪聯賽在兩度領先布里斯班獅吼的情況下於比賽末段連失兩球，導致最終以2比3敗走，展示出球隊缺乏集中力。比賽進行時的管理相當差，這亦是自從我加盟球隊以來一直出現的問題。

令人感到欣慰的地方是，史譚迪路普路斯停賽復出後立即有入球進帳。他今季10場上陣的比賽合共攻入8球，能夠在一支表現不濟的球隊內仍然可能交出此表現，的確是相當出色，所以FC悉尼將需要阻止他在禁區內得到任何空位。

我不會感到意外史譚迪路普路斯會取得「士哥」，但由於FC悉尼今仗擁有主場之利，因此我認為FC悉尼最終可以勝出今場聯賽。