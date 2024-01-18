泰那轟40分　永倫險勝香港東方追成1比1

香港甲一籃球聯賽周四（18日）尾場上演「黃藍對決」Game 2。最終永倫憑泰那轟入40分，以73：69勝出，場數追成1比1，兩隊將會打第3場爭最後1個決賽席位。

香港東方首節如上場般擺出麥洛連及卜聿揚任雙塔，但永倫的泰那迅速進入狀態，連入8分，助球隊反超10：7，逼使香港東方叫暫停，其後陳兆榮先於3分外建功，再快攻上籃得手，張延隆剷籃搏得「and 1」香港東方再度奪得領先，但泰那再入1球3分，「黃金戰士」僅以17：18落後完第1節。

泰那第2節火力全開，連入6分後再助攻柏斯大力入樽，帶起全場高潮，永倫一度以25：22領先。但卜聿揚及迪維拉各入2分，朱梓鎔和梁嘉顯各添1球3分，香港東方半場拉開34：29，其中泰那已錄得21分。

泰那第3節甫開局射入今場第4球3分，再長傳予韓天次上籃，加上柏斯兩罰全中，永倫打出7：0攻勢反超，其後麥洛連壓入禁區取得「and 1」，陳兆榮射入中距離，梁嘉顯再上籃得手，香港東方奪回領先，永倫何倚富回敬1球3分，助球隊追至49：53進入第4節。

梁嘉顯和陳兆榮末節先後取分，助香港東方穩住分差，但韓天次和連浩駿先後於外線「發炮」，永倫追至62：64。泰那到本節最後約3分44秒，成功搏得徐遠征犯規，他兩罰全中後，永倫終於追成平手，徐遠征更5犯畢業。「黃金戰士」愈戰愈勇，泰那讀秒階段發揮「大心臟」本色，射入5分助球隊反超71：69，最終永倫守住香港東方反撲，泰那兩罰全中後，永倫終以73：69取勝，場數追成1比1，保住晉級總決賽希望。