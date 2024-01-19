見證港隊入波喜極而泣　球迷：值回票價

為支持出戰亞洲盃決賽周的港隊，不少球迷自掏腰包遠赴卡塔爾多哈，其中就包括2022年曾隻身遠赴印度為港隊打氣，親身見證愛隊相隔逾半世紀再闖決賽周的姚逸之（Jason），以及今次同行來到多哈的港隊死忠麥柏傑（Peter）。港隊分組賽首戰雖然不敵阿聯酋，但兩人都表示已經收貨，更透露見證陳肇鈞轟入扳平入球的一刻，都忍不住喜極而泣，直言今次旅程所投放的時間及金錢是值得。

多哈市內的瓦其夫市集旅客人頭湧湧，錯綜複雜的巷子內，坐在路邊熟食店的Jason和Peter，終於等到期待已久的阿拉伯烤肉端上桌。這時餐桌對面一名沙特阿拉伯球迷慢慢坐下，將一份薯條推前與兩位港隊球迷分享，搭訕道：「分享就是關心，你們來自香港嗎？」聊聊過去幾日看過的比賽，語言隔閡不成問題，畢竟足球就是最佳的國際語言。港隊相隔逾半世紀再參與亞洲杯決賽周，作為球迷親身到當地參與其中，身穿港隊球衣的Jason說每刻都感受到今次大賽的一份子：「好似頭先食飯咁，有人會問找你吹水，見到周圍都掛起香港區旗，仲有港隊嘅隊巴，都令你更加覺得自己係屬於今次賽事。」

港隊在亞洲盃決賽周首戰，靠陳肇鈞的入球一度與阿聯酋打成平手，哈利法國際球場的看台上，遠道而來的港隊球迷大喜若狂，其中就包括Jason：「賽前我最想港隊唔好成為『三零部隊』，第一場就入到波已經好叻，係完成咗一個里程碑，感覺好滿足，已經達成咗基本嘅目標。」Peter也表示同意：「2019年東亞盃我喺南韓睇晒3場，嗰次我哋做咗『三零部隊』，今次嚟睇到一個入波已經好開心，估唔到第一場就做到，覺得所有花費嘅錢同時間，都係值得。」

兩人都承認在看台慶祝入球的那瞬間，忍不住流下男兒淚，Jason回憶起當時情況：「大家攬埋一舊，不停大嗌，嗰下係好難唞氣，係好開心好激動，都流咗幾滴眼淚。」他解釋會落淚是因為見到港隊的進步：「結果當然係我哋輸波，係喺球證不公嘅情況下先一分都冇，但（入波）嗰下係覺得我哋有得打，係有競爭力，覺得同西亞列強係有得砌。」2022年亞洲盃決賽周第3圈賽事，港隊在疫情下遠赴印度取得佳績，Jason隻身到當地打氣的事跡，也引起不少人留意。Jason表示比起2022年，今次來到多哈，首戰就見證今屆開齋波的出現，深刻程度更勝印度之旅。球迷無疑是貪心的，完成決賽周首戰之後，兩人不約而同都希望港隊可以向下一個目標進發，Peter也說到下一個心願：「攞到第1個入波之後，嚟緊希望可以攞到第1分。」