沙拿傷出勢緣盡非國盃　利物浦噩耗！

利物浦球迷最唔想見到嘅畫面出現！周五(19日)凌晨非國盃B組賽事，埃及同加納踢成2比2平手，不過埃及前鋒穆罕默德沙拿喺上半場勇戰受傷，強忍淚水離場兼要隊友安慰，好大機會緣盡今屆賽事。埃及2戰2和出線未明，但沙拿或要面臨長達8星期缺陣，對利物浦係一大噩耗！

埃及同加納首仗都失分，今仗為爭勝進行激戰，踢到上半場尾段埃及受到連環打擊，沙拿衝刺後突然按住左腳大腿，軍醫入場治療後要退下火線，佢離場嗰陣情緒激動，要隊友一直安撫。禍不單行嘅係沙拿離場後，加納就由效力韋斯咸嘅古達斯入波領先1比0。

下半場埃及傾力反撲，馬莫殊68分鐘把握對手犯錯追平，但3分鐘後古達斯又入波幫加納再次領先，埃及轉頭又由穆斯塔法穆罕默德追成2比2，最終兩隊各得1分。埃及領隊維多利亞表示：「希望沙拿問題唔大，但依家真係唔知咩情況，我諗唔係太嚴重，睇下點。」

沙拿今次疑似拉傷左腳大腿，休養期好視乎傷勢程度，如果係最輕微嘅Grade 1，可能1星期就可以康復，但如果傷勢較重，養傷時間可以由2個星期去到8個星期。非國盃決賽喺2月11日舉行，利物浦本來希望埃及早早出局，等沙拿可以盡快回歸，但如果受傷而回，對「紅軍」會係最壞嘅結局。