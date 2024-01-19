巴勒斯坦逼和阿聯酋　球迷表達和平訴求

【記者林卓臻卡塔爾多哈直擊】亞洲盃決賽周C組周五（19日）假南部體育場展開第2輪爭奪，巴勒斯坦火併阿聯酋。結果先落後的巴勒斯坦，雖然有達馬射失12碼，但仍靠對手後衞拿薩擺烏龍，以1比1逼和大部分時間10人應戰的阿聯酋。而球場內大批球迷聲援正受戰火摧殘的巴勒斯坦，有在卡塔爾當地定居的巴勒斯坦裔球迷，就希望用行動支持愛隊。

賽前雙方球員在中圈列隊默哀，為以哈衝突至今的死難者致意。賽事進行期間，巴勒斯坦球迷不停呼喊「解放巴勒斯坦」的口號，亦有球迷展示「勿讓種族清洗正常化」的橫額。是日比賽吸引超過4萬名球迷入場，其中大部分球迷都手握巴勒斯坦旗幟，每當巴勒斯坦有進攻機會，看台立即打氣聲四起，相反輪到阿聯酋進攻時，現場隨即響起震耳欲聾的噓聲。

今場率先入局的阿聯酋，靠蘇坦23分鐘的入球先拔頭籌。艾哈馬迪37分鐘犯天條，禁區內拉跌迪巴克，球證直指12碼點，兼向艾哈馬迪直接出示紅牌驅逐離場，不過操刀的巴勒斯坦翼鋒達馬宴客。換邊後，人數佔優的巴勒斯坦完全控制戰局，頻頻靠兩翼傳中搶攻，阿聯酋後方在50分鐘終告失守，後衞拿薩意外頂入自家大門。惟餘下時間阿聯酋頑強抵抗巴勒斯坦，沒再讓對手取得入球，雙方最終打成1比1。

記者在球場外遇到現居住在卡塔爾的阿戴爾，帶同兩位女兒到場支持愛隊巴勒斯坦，43歲他表示自從孩童時期兩次去過巴勒斯坦之後，再沒有機會踏足過祖國：「所以每次有關於巴勒斯坦嘅活動，我都會帶埋我嘅女兒，希望佢哋唔好忘記呢片土地（巴勒斯坦）係屬於我哋，係我哋嘅權利，我哋會一直爭取攞返我哋嘅國土，至死不渝。」阿戴爾透露家中仍有不少親戚，現時居住在西岸：「我嘅阿姨同部分親戚仲住喺約旦河西岸，我哋都好擔心，每日起身都會先睇睇社交平台，確認親友嘅安危，」