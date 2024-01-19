「黃杜配」多哈站負「世一」無緣決賽

為巴黎奧運積極搶分的香港乒乓混雙組合黃鎮廷/杜凱琹，在WTT星級分支賽多哈站勇闖4強，惟不敵「世一」王楚欽及孫穎莎，無緣躋身決賽；而男雙拍檔林兆恒／何鈞傑躋身準決賽，將與南韓組合爭逐決賽席位。

去年在世錦賽獲得混雙銅牌的黃鎮廷/杜凱琹，今個賽事表現不俗，在首輪輕鬆以3比0淘汰了新加坡組合，繼而遇上南韓的趙大成／朱芊曦爭持激烈，並且上演驚天大逆轉，「黃杜配」打足5局才以3比2力挫對手躋身４強。這對香港第一混雙組合在準決賽面對中國的世界第一組合王楚欽及孫穎莎。

「王孫配」在８強已先以3比0戰勝另一隊香港組合何鈞傑及李皓晴，繼而在4強面對「黃杜配」雖然僅打3局，但黃鎮廷與杜凱琹在第三局表現相當積極，雙方打得緊湊，然而實力上仍有距離，「黃杜配」終於0比3落敗，4強止步，但也為香港取得一面銅牌。

至於男雙組合林兆恒／何鈞傑同樣表現出色，先挫卡塔爾組合，繼而與瑞典組合爭逐5局才以3比2勝出，勇闖4強將面對南韓名將張禹珍/安宰賢，今午爭逐決賽席位。