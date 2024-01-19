仙拿連續3年躋身澳網16強　再改意大利紀錄

去年榮膺ATP球迷最愛的意大利新星仙拿，周五在澳洲網球公開賽亮相即令球迷睇得興奮，以直落3盤兼送蛋淘汰26號種子的阿根廷球手巴斯生涯連續三年躋身男單16強。

22歲的仙拿僅花1小時52分鐘以6比0、6比1、6比3擊敗巴斯晉級，全場他擊出了34個致勝得分，「我相信自己在此表現真是打得很好。」這是他踏入2024年的首個比賽，去年帶領意大利贏得台維斯盃後一直休戰，「今年的休季跟過往有點不同，但我們仍然很努力，特別是在場外的訓練，目前為止我對自己的狀態及表現都很滿意。」下仗將面對俄羅斯的卡查諾夫。

連同2023年台維斯盃決賽，仙拿目前保持6連勝，而自去年10月計算他出戰17場比賽僅負1仗，當中包括兩次擊敗爭取澳網衞冕的祖高域，如果他們均能順利晉級，很有機會在準決賽碰頭。同時，這是仙拿在第11次闖入大滿貫16強，超越了賓尼迪的(10次)紀錄，成為第二位在大滿貫成績最佳的意大利球手；距離首位的Pietrangeli（16次）仍待追趕。

至於麥維迪夫則賽至周五凌晨才驚險晉級，他與禾蘇華利（Finn Emil Ruusuvuori）苦戰五盤，耗時4小時23分鐘，在一度落後兩盤下終以3比6、6比7(1比7)、6比4、7比6(1比7)、6比0成功逆轉，比賽完結時已經是凌晨3時39分。