省港盃　港隊女足2月1日主場出擊　以套票形式發售

第42屆省港盃及第5屆女子省港盃，停辦4年後再復辦，足總周五（19日）於百樂金宴國際宴會廳舉行記者招待會，交代比賽詳情。當中港隊女足確定會在2月1日晚上8時主場出擊，在旺角大球場面對廣東。同時今屆省港盃兩場男、女子主場賽事，將以套票形式發售，正價票售價港幣100元，特惠票則為港幣40元。

是日記招除足總主席霍啟山、會長貝鈞奇，以及多名前傳奇球星外，鄭進泓、周子謙、趙聡悟、馬澤鈍、陳詠詩和蘇鎧霖6名港隊男、女子代表隊成員均有出席，眾人輪流上台致辭，隨後進行大合照。除了男子組早已確定在1月31日、2月7日進行兩回合賽事，足總又公布今屆女子省港盃，將會在2月1日晚上8時於旺角大球場舉行，3場賽事會透過港台電視32直播，而元老賽則於1月31日下午3時在蒲崗村道公園足球場上演。值得一提，為推動「足球嘉年華」氣氛，今屆省港盃兩場男、女子主場賽事，將以套票形式發售，正價票售價港幣100元，特惠票則為港幣40元。

港隊女足對上一次在旺角大球場比賽，已經是2018年賀歲盃鬥尼泊爾武警部隊女子隊，對於今屆省港盃首次移師旺角場舉行，隊長陳詠詩受訪時亦難掩興奮之情：「一定好開心、震撼，因為可以聽到成場球迷用廣東話打氣，同埋親朋戚友嚟到現場睇都好緊要。」「陳詠」續指港隊之前4屆省港盃同樣落敗而回，今屆目標爭取贏波：「廣東隊訓練量高，基本功都好扎實，對抗性又強，希望盡量靠小組猜傳，喺進攻做好啲，令雙方實力再拉近。」

而男子隊方面，早前列入初選名單的中場鄭進泓，有望首次參與這項傳統盛事，他亦指十分開心：「始終係一個歷史悠久賽事，今次省港盃沿用大部分亞運班底，有信心繼續攞到好成績，延續喺亞運、亞洲盃為香港帶嚟嘅足球熱潮。」

至於足總主席霍啟山笑言自己在省港盃會力撐港隊，但認為這項賽事始終屬於友誼賽性質，更希望港隊可以把握今次機會，在高水平賽事展現自己實力。提到今屆賽事改在旺角大球場舉行，「霍生」則解釋道：「首先旺角大球場氣氛更好，同埋因為最近有一系列足球比賽，好似國際邁亞密等，所以要利用唔同場地，配合競賽要求。」

除此之外，盛傳港隊主教練莊恩安達臣正受到不少國家撬角，「霍生」表示自己一直與安帥保持聯絡，強調大家一直合作愉快，亦從未聽過他要求離開：「安達臣同教練、球員打成一片，踢出嚟嘅風格相信亦令球迷認同，足總一定會盡全力配合佢。」