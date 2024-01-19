艾辛：奧拿拿回歸未必幫到喀麥隆

上屆非國盃冠軍塞內加爾在第1輪分組賽中輕鬆獲勝。像許多今屆類似的比賽一樣，入球往往在很早階段就出現， 我不知道這類大戰是否給其中一些球隊帶來了壓力，但他們的開局不是很好。

我在非國盃預測一文中，曾談及塞內加爾如何擁有進攻的天賦，包括中場球員也有能力入球。結果我們從塞內加爾的第1場比賽中看到，所有3個入球球都來自中場球員，而且都是非常好的入球，當中梅開二度的拉明卡馬拉是最突出的球員。我驚訝地看到他們起用哈比迪亞路擔任中鋒位置，他在上仗比賽沒有太大的影響，我預計尼高拉斯積遜今仗會擔任正選箭頭，或者把伊斯美拿沙亞移入中路，並將伊利文尼戴耶放在邊線位置。上仗他們雖然表現不似預期，但仍取得了勝利，我認為喀麥隆將會帶給他們更艱難的考驗。

對於喀麥隆來說，上仗是一場令人沮喪的比賽，他們缺少奧拿拿和阿布巴卡等大牌球員，這兩名球員有望能參加今場對塞內加爾的比賽。與比賽早段的失球趨勢一樣，我們看到一些糟糕的低級錯誤導致了失球，喀麥隆上仗正正是如此讓畿內亞領先，之後擁有打多一人的優勢卻遲遲未能找到致勝的入球。對於喀麥隆來說，如果今場比賽想有任何贏波的機會，他們必須在把握力上做得更好。看了這兩支球隊第1場的表現後，我認為塞內加爾比喀麥隆技高一籌。即使喀麥隆即將迎來正選門將及隊長的回歸，他們也未必有十足的比賽狀態能夠幫助球隊。

至於畿內亞對岡比亞，剛剛打和喀麥隆的畿內亞現時全隊信心十足，如果今仗能戰勝岡比亞，他們就有很大機會晉身16強。畿內亞的4-2-3-1陣式給我留下了深刻的印象，原因是他們用足夠的活力向喀麥隆施壓，這也是導致第一個入球出現的原因。我此前已預測畿內亞能夠為喀麥隆帶來這些問題並取得和局，這場比賽已經充分體現了我的估計。在進入半場休息時，畿內亞是表現更好的一方，如果不是出現了紅牌打少1人的話，天曉得最後結果會是怎樣。這張紅牌固然令他們在今仗將失去隊長的坐鎮固然令人失望，而且目前還不確定今季入了17球的前鋒古拉斯是否能傷癒。如果他們想在這次非國盃中製造更多冷門走得更遠，他們將需要這位灸手可熱的前鋒歸來。

正如所預測的那樣，岡比亞目前不具備在這個小組中製造任何混亂所需的質素或狀態。他們在對塞內加爾的比賽中也表現出了堅決的精神，但和畿內亞一樣，他們在比賽中也因紅牌打少1人而付出了沉重代價，而且整體實力也不及對手。為球隊提供重要活力的球員伊保阿當斯領紅絕對是關鍵，基於中場的體能及活力已是他們全隊最強的一環，因此岡比亞失去關鍵中場球員將有可能付出高昂的代價。岡比亞沒有足夠的實力與畿內亞抗衡，故我預測岡比亞將再次落敗。

另外，佛得角及莫桑比克兩支球隊經過第1輪分組賽後皆處於有利的位置，但同時這也為雙方在本場比賽增添了一些壓力。無論這場哪支球隊獲得勝利，都將發現自己在還剩下一場比賽下在小組中排首名，相信賽前並沒有人能預計如此局面。莫桑比克會對上仗打和埃及感到高興，但同樣他們會感到功敗垂成，皆因他們幾乎贏下了比賽，在比賽的末段才被扳平比數。莫桑比克在防守方面給我留下了深刻的印象，尤其是35歲的美沙，我認為他帶領球隊和後防線表現得很好。球隊絕對希望他能再交出這樣的表演，以阻止危險的佛得角。

另一邊廂，佛得角對加納的勝利是當之無愧的。他們在 4-3-3 陣型中佈置得相當出色，這意味著他們能夠在反搶球權的一環上下不少功夫，並在對加納的比賽中佔據主導地位。莫桑比克需要很好地阻止蒙迪羅上腳，此子在對陣加納的比賽中統治了中場，並用入球獎勵了自己出色的表現。雙方都有機會在今場獲勝，但我認為佛得角將贏得這場比賽，並以小組首名的身份晉級。