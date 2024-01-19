沙特首辦桌球大師賽　新增1桿清枱挑戰167

沙特阿拉伯近年大搞體育賽事，世界桌球總會宣布今年3月將在此舉行高水平的大師級較量，7屆世界冠軍奧蘇里雲已落實參賽，最特別是增設20分的金球爭逐，球手有機會挑戰一桿167度清枱；賽事總獎金達100萬美元(約780萬港元)。

這項新設的世桌巡迴賽分站，名為「利雅德賽季世界桌球大師賽」，已訂於3月4至6日舉行，屆時會有10位球手被邀請爭逐，其中「世一」奧蘇里雲與「準神」卓林普及上屆世界冠軍比素已落實出戰。

賽事將會按照世巡賽規則進行，然而今次在沙特的比賽中則加上新元素，會出現第23個波，而這個金球將價值20分，並只在有球員成功轟出一桿147清枱後，再打入這個金球，最高得分可達167。據主辦單位代表Eddie Hearn表示屆時會有8位星級球手及兩個外咭球員，總獎金達100萬美元(約780萬港元)。

至於正在爭逐世界格蘭披治賽的卓林普，對於WST將首次在沙特阿拉伯出現:「對桌球來說是令人驚嘆！」這位世界「2哥」以5比1擊敗「小丑」沙比，順利闖入4強，而他過往三場比賽中他僅失了3局，距離今季第四座獎盃僅差兩仗，這也是他生涯第59次闖入排名賽準決賽。