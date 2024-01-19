渣馬周日開戰　黃啟樂盼打破賽事PB

「渣打香港馬拉松2024」將於緊接的周日（21日）舉行，主辦單位周五（19日）舉行記招公布詳情，於2021年渣馬第1次參加全馬就奪冠的黃啟樂，盼望今屆能創出新的賽事PB（個人最佳成績）。

今屆賽事共有超過70,000位跑手參加，包括6男3女共9位來自肯雅及埃塞俄比亞等地的「金標」跑手，會以海外特邀跑手身份參賽，同場會舉行亞洲馬拉松錦標賽，港隊派出紀嘉文、黃啟樂、張耀樑、屈旨盈、黃美欣及黃詠研共3男3女出戰。

港隊是日僅得屈旨盈未有出席記者會，其餘5位隊友則悉數現身，包括早前表示將以今屆渣馬為跑手生涯最後1戰的紀嘉文。至於2021年渣馬首戰全馬就奪冠的黃啟樂，就坦言自己早前受傷患困擾，最近才有所好轉，因此決定以平常心看待賽事：「上年在肯亞訓練期間，因為過勞而累積不少傷患，幸好到上個月開始有改善，有足夠狀態代表港隊出戰亞錦賽，希望今次能夠跑得比2021年更快，創造出新的賽事PB。」

中國的李應美則透露，自己此前因筋腱受傷後要養傷8個月，因此去年錯過了不少賽事，今次渣馬為傷癒後第3個賽事，她有信心能適應香港賽道：「我是來自雲南，當地海拔較高，用作訓練的道路亦有不少斜道，相信不難適應香港的賽道。」

「渣打香港馬拉松2024」賽事資料

日期：2024年1月21日

起步時間（只列挑戰組）：

10公里（早上5時40分）

半馬拉松（早上5時40分）

馬拉松（早上6時正）