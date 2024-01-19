山地單車名將韋巴極速征服世界最危險滑雪賽道

著名的奧地利山地單車手兼YouTube網紅韋巴(Fabio Wibmer)，周四(19日)以時速超過 100公里，成功征服奧地利基茨比厄爾(Kitzbühel)傳奇滑雪場Streif的險峻斜坡及高山滑雪賽道，突破兩輪單車的極限，展現了其個人非凡的技術和胆量。

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Streif是世界上最危險的下坡滑雪賽，因其擁有多個挑戰性的路段而備受推崇，即使對

於Wibmer這樣經驗豐富的單車手來說，它也是令人聞風喪膽的。在Wibmer的YouTube影片中可以看到，他從起跑門頂部進行了一個後空翻，直接降落在冰雪覆蓋的滑雪道上，並熟練地繼續下降，期間除了從14米高、跨度36米的跳台一躍而下，他的前進速度更達到了107公里/小時的極速。

Wibmer在距離基茨比厄爾僅一小時車程的地方長大，經常回憶起童年在Hahnenkamm比賽中，觀看滑雪明星衝下Streif的情景，他說：「每年冬天我都會和家人一起觀賽。令我最難忘的是2008年，Bode Miller在比賽中滑到賽道陡坡安全圍欄上，令我非常震撼，同時很想可以嘗試與他相同的感受，不過我是騎着單車的。所以，這次騎行計劃其實一直在我腦海中縈繞。」

Wibmer的壯舉經過了數月的精心準備，為了克服冰雪地形帶來的挑戰，從調整單車的避震器，以至為兩個車輪輪胎打造576個專用釘，增加在冰雪上的抓地力，每個細節都經過精心考慮，務求將單車調整至在冰雪賽道上有最佳的操控性。Wibmer說：「整條賽道到處都有不同的挑戰，我全程都要百分百專注。從起點跳到斜坡上的一剎那，其實十分可怕，因為我不確定單車能否承受得起。能夠成功征服Streif、完成每一次跳躍，並製作了一個非常酷的視頻，我感覺十分滿足、妙不可言。」