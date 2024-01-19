省港盃　港隊女足23人決選名單出爐

中國香港女子代表隊2月1日將出戰第5屆女子省港盃，於旺角大球場面對廣東。足總周五（19日）公布23人決選名單，球隊將於1月31日在將軍澳賽馬會足球訓練中心（FTC）展開集訓。

今次大軍名單中，僅得門將吳卓蔚一名外流港將，而頌恩公民則成為大戶，共有8名球員入選，同時馬澤純、鍾貝琪、張煒琪等港隊常客亦在陣中。值得一提，女子省港盃已停辦4年，對上4屆港隊悉數落敗，今屆將力爭首次捧盃。

23人決選名單如下：

門將：吳卓蔚 (岩手班馬)、黃婉琪 (頌恩公民) 、梁蔚雅 (傑志)

後衞：馬澤純、胡彩瑤 (車路士足球學校(香港))、黃曦桐、冼仲意 (頌恩公民)、王素嫻 (沙田)、朱素君、鍾貝琪(傑志)

中場：陳綺馨(車路士足球學校(香港))、區芷綽、李巧怡、魏嵐 (頌恩公民) 、湛靜雯、蘇鎧霖 (傑志)、陳詠詩(沙田) 、馮雪雯(和富社企) 、 曾麗薇(247 足球會)

前鋒：梁匡蕎 (車路士足球學校(香港)) 、朱寶恩、關詠瑜(頌恩公民)、張煒琪(傑志)