世界足球傳奇盃2024　傑斯：期待同球迷見面

香港大球場周六（20日）上演「世界足球傳奇盃2024」，由「奧雲大師隊」鬥「史高斯傳奇隊」，大部分參賽名宿周五（19日）現身賽前記者會及簽名會，其中傑斯對參與賽事相當期待。（港台電視32周六下午4時直播）

雖然史高斯因病未能出戰，但大會早前已宣布將會由另1名曼聯名宿傑斯頂替其位，聯同費高及皮利斯等名將組成「史高斯傳奇隊」，與由奧雲、科拿及麥馬拿文等人領軍的「奧雲大師隊」交手，克羅地亞名將蘇加亦以「史高斯傳奇隊」領隊身份到場。一眾名宿登場後，迅即引來現場數百名球迷歡呼，他們在記者會完結後，更逐一為球迷簽名，令在場人士滿載而歸。

臨時代替史高斯出戰的傑斯，對於周六的賽事深感期待：「因為史高斯病得好重，所以我決定代他參與呢個比賽，好期待聽日再同班隊友一齊上場，同球迷見面。」

至於曼聯球迷David 就與Simon帶同球衣到場，他笑言看見多位名宿勾起不少回憶：「見到傑斯喺度，就諗起好多曼聯以前有幾風光，估唔到隔咗咁多年之後有機會喺香港睇佢哋踢波，所以有啲感觸。」

【賽事資料】

日期：2024年1月20日

地點：香港大球場

開賽時間：下午4時

【奧雲大師隊名單】

高巴拿

盛偉聯

麥卡迪亞

巴比

麥克胡禮

顧錦輝

赫捷臣

譚亞福

盧均宜

李健和

梁能仁

路爾斯加西亞

招重文

史米沙

杜林

林嘉緯

科拿

希斯基

奧雲

貝加

麥馬拿文

劉榮業

黃展鴻

【史高斯傳奇隊名單】

卻克蘭

陳樹明

昆查

布朗

甄力健

費士達

梁帥榮

布力摩亞

李馬田

普波斯基

傑斯

山度士

基拔圖施華

皮利斯

軒祖

茹健德

基利士比

王福榮

費高

比提

拿鐡斯

張家平

基保