祖高爾：兵工廠拆「宮」返正軌

在最近的比賽中，阿仙奴並不像一支我們過去兩年般看到如此自由流動的球隊。在經歷4場不勝後，他們在英足盃出局，在英超的排名也略有下滑，跌至第4位。雖然他們只是落後榜首5分，但在英超中差距就是如此的細，每失1分都可能付出高昂的代價。

我記得上季季尾他們也有過類似的掙扎，最終失去了聯賽冠軍。曼城很可能會重新做好準備再次發起衝鋒，利物浦看起來也很強勢。我認為，阿仙奴的成敗關鍵是經過短暫歇冬小休後，能否重整旗鼓，對此他們之前已有經驗。

在最近幾場我都有關注他們的表現，對我來說有幾點很突出也說明了為何其他球隊能擊敗阿仙奴，首先是防線太容易被劏穿，特別是對富咸以及每場錯失大量黃金機會，上仗英足總盃對利物浦便是最佳例子。

我們習慣看到的阿仙奴堅決防守，在最近幾周因把防線推得更高位，給了對方擁有更多埋門機會。考慮到迪格蘭賴斯無論如何都會回防補位阻堵漏洞，我想知道阿迪達是否會將防線考慮墮深一點。在球場的另一端，他們錯過很多入球機會。阿仙奴是一支在前線共享入波奉行平均主義的球隊，但由於同時間數位主力球員狀態同時欠佳，浪費了不少讓比賽能傾向他們一方的機會。我們會在這個冬季轉會窗看到他們簽入一名前鋒嗎？

另一邊廂，水晶宮在進攻的表現上也太掙扎了，這一直是球會近年面對的困境，他們一直未能找到穩定的射手，但今季的情況似乎更糟糕。

儘管伊比爾治伊斯、米高奧利斯和佐敦阿休等邊線球員的實力都很強，但他們今季聯賽的入球數和起腳中目標次數都排在尾3的位置。

另一方面，他們防守卻十分出色，在聯賽中失球數字排第6少，考慮到他們的聯賽排名，這絕非易事，但由於無法入球並贏得比賽，他們已經連續 8 場不勝，對上一次贏波已經要數到對賓福特。這也引發了一些關於鶴臣應否離開球會的爭議。我上次寫關於水晶宮的分析時，曾提及如果降班的話對球會前途是多麼危險，所以他們確實需要找一名少帥長期執教改造球隊，可惜近年找來的法蘭迪保亞和韋拉等帶隊，效果並不理想。

水晶宮的防線由才華橫溢的馬克古希帶領下，會盡力抵禦阿仙奴的進襲，但我認為無論兵工廠派出怎樣的前場組合，對水晶宮來說都是難以抵擋的，因此阿仙奴將能主場取勝。