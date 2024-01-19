佐藤壽人：太極虎「大」勝無難度

約旦於首戰以4比0大勝馬來西亞旗開得勝，全取3分。在這場比賽中，我感到約旦整支球隊進攻火力全開，而他們亦能夠於下半場控制了比賽的節奏，不但成功保留體力以應付今場面對南韓的硬仗，球員的無球走動更加盡顯質素，不斷為隊友作出支援。南韓擁有一對強勁的中堅鎮守後防，但我希望約旦今仗可以踢得主動，嘗試於前線製造出空位，而艾尼馬迪的演出至為關鍵，事關他有能力引球推進，為球隊保持控球權。

南韓同樣於E組首輪分組賽取得勝利，雖然他們於比賽初段表現得有點吃力，但他們於往後的比賽時間中保持冷靜，沉著應戰，而攻守方面看來相當穩定，最終成功以3比1擊敗巴林。太極虎每當控球在腳時表現得特別好，我感到他們的進攻深度十足，相當具質素。李康仁於這場比賽個人梅開二度，表現出色，加上約旦的防守不算特別緊密，我預期他將會在中前場取得更多空位接應隊友的傳送，成為南韓今仗的進攻核心。

關鍵在於究竟約旦能否保持穩健，好好應付南韓於中路的突破能力呢？不過相信大家都看到南韓於首輪分組賽中，孫興民於一剎那展現出來的質素。我預計他今仗將會有入球進帳，並協助太極虎大獲全勝。

至於巴林對馬來西亞。巴林於首仗面對南韓中展示出一定的質素，但最終還是難逃一敗，以1比3不敵對手。我認為巴林於開賽初段表現不錯，但有些時候卻未能好好保持後防表現緊密，並容許南韓經常於中路作出突破。不過，他們的前線相當具質素，艾阿斯華迪為球隊穿針引線及策動攻勢。他不但能夠出任多個位置去嘗試製造機會，更加以高水平的自由球處理能力帶來威脅。

馬來西亞同樣於E組的首輪分組賽輸波，以0比4慘敗給約旦。在這場敗仗中，大馬於防守位置上雖然擁有足夠人手，但卻沒有向對方控球在腳的球員作出足夠的壓迫，導致前線方面缺乏球員參與及提供進攻選擇，最終令到球隊陷於困局。大馬知道今場賽事，絕對是非勝不可。有見及此，他們陣中需要有球員出來擔任球隊轉守為攻時的重要角色。我認為史超活韋爾堅有能力擔起此重任，能夠於中場控制戰局。

根據雙方首場比賽的表現，巴林看來狀態是稍為較好的一隊。由於大馬進攻乏力，故此我認為今仗入球數字會偏低，最終兩隊打成平手。