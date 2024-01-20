「肥彭」被拉跌冇判12碼　香港1球僅負伊朗

【林卓臻卡塔爾多哈直擊】相隔56年重返「亞洲盃」決賽周的香港男子足球代表隊，周日（20日）凌晨於卡塔爾哈利法國際體育場出戰C組第2場分組賽，面對世界排名第21位的伊朗。港隊今場埋門機會不少，末段更有史提芬彭利拿被拉跌無判12碼，最終被對方加耶迪一箭定江山，僅負0比1，下周二（23日）晚上出線生死戰會鬥巴勒斯坦。

港隊今場共作出2個調動，勞烈斯取代李毅凱，與周緣德扼守中路，孫銘謙亦復任正選，聯同安永佳、艾華頓攜手攻堅，惟艾里奧、祖連奴及鞠盈智因傷未有列入大軍名單。至於伊朗方面，波圖射手泰尼米繼續擔正，而其好拍檔、效力羅馬的阿斯蒙則先列後備。

首戰1比3不敵阿聯酋的港隊，今場面對「亞洲二哥」伊朗，繼續貫徹高位逼搶踢法，初段更頻頻取得甜頭，11分鐘差點先開記錄，勞烈斯大腳踢前，安永佳勁射但被門將接實。1分鐘後艾華頓禁區頂窩利射斜。港隊17分鐘錯失黃金機會，孫銘謙前場截得對方腳下球，艾華頓推過門將後起腳卻高出。

伊朗之後站穩陣腳，24分鐘加耶迪推入禁區快腳一射，皮球死角入網，領先1比0。落後的港隊隨後積極反撲，34分鐘陳俊樂橫傳，陳晉一抽射不中目標。6分鐘後伊朗後防解圍失誤，無人看管的陳肇鈞又門前「撻Q」，半場港隊暫時落後1球。

易邊後形勢陷入膠着，兩隊未有太多具威脅攻勢，直至72分鐘伊朗前場搏得罰球，利沙恩罰球直射，被葉鴻輝飛身撲出。港隊之後一口氣換入米高、黃威及史提芬彭利拿，但82分鐘差點再失一球，利沙恩後上攻門僅中網側。

比賽尾段潘沛軒、張憙延齊齊後備入替，希望收復失地，惟補時階段卻接連出現爭議性判決，先有伊朗門將比蘭雲特出迎，禁區外解圍犯手球，之後再有「肥彭」禁區內被對手拉跌，不過球證同樣未有表示，最終港隊未能扳平，以1球不敵伊朗，兩戰全敗暫時續居榜尾，而伊朗則錄兩連勝提早出線。