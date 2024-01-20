與伊朗分野收窄　陳俊樂：逼搶有進步

港隊於亞洲盃決賽周分組賽第2場，以0比1僅負曾3次封王的伊朗，其中出任中場的陳俊樂發揮出色，積極跑動為港隊中場築成屏障，兼完成不少掃蕩工作。「樂仔」表示非常享受港隊的踢法，認為若果能改善傳控能力，港隊的逼搶戰術威力有望再提升。

今場擔正的「樂仔」，除了是港隊陣中傳球成功次數最多的球員，防守上也落足全力，可謂攻守兼備。他認為經過今次大賽前的集訓，能力有明顯提升：「踢逼搶係要好多跑動，呢次我哋集訓都有好多體能訓練，對於去實行逼搶踢法係好有幫助，大家位置感同默契都加強咗，所以見到對手想開龍門球都唔係咁容易，係因為我哋啲位企得靚。」他認為今場僅負伊朗，有助增強球員信心：「由友賽開始面對唔少亞洲強隊，我哋都覺得係有得踢，形勢上唔輸蝕。」

「樂仔」過去曾於2019及2022年兩次代表港隊與伊朗交手，他認為如今的港隊正因為堅持進取踢法，才能夠與伊朗周旋：「係冇以往咁被動，以前踢上去純粹係解圍，依家主動壓迫，踢過頭波去追。」他認為自己跑動能力較強，非常享受如今港隊踢法，希望在繼續取得進步：「搶到波嘅時候，有啲地方可以再處理好啲，依家我哋嘅控傳未成熟，所以盡量踢過頭波，但如果我哋有啲時間保持控球，可能會更加進步。」

港隊今場不少埋門機會都艾華頓有關，這位理文前鋒一度與入球非常接近，賽後他也對未能取得入球感失望：「比賽後睇番片，我可以講番當時可以點樣做得更好，但喺電光火石間嘅選擇，係好難去解釋，我哋希望喺場上交出最好表現，但面對伊朗踢咗場好波，係值得高興。」