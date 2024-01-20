奧拿拿變「紙板公仔」遭射爆　喀麥隆輸波瀕臨出局

早前乘坐私人飛機，趕返去向喀麥隆報到嘅曼聯門將奧拿拿，周六(20日)凌晨非國盃C組為「非洲雄獅」上陣鬥塞內加爾，表現令人失望，猶如「紙板公仔」，3次被對手輕鬆射破大門，喀麥隆輸1比3，踢2場只有1分在手，瀕臨出局。

奧拿拿因為要為曼聯踢埋上仗英超對熱刺，先至返回國家隊，加上因為天氣問題，導致航機出現延誤，導致缺陣喀麥隆首場分組賽對畿內亞，該仗打和1比1。奧拿拿今仗以正選上陣，反而令防線更不穩，開賽16分鐘，塞內加爾翼鋒伊斯美拿沙亞轉身起腳，省中對手稍為改變方向，奧拿拿只能睇住波入網。

戰至71分鐘，塞內加爾前鋒哈比迪亞路近門剷入，奧拿拿再次冇反應，雖然喀麥隆由中堅卡斯迪列圖頂入追番1球，但補時塞內加爾球星沙迪奧文尼起腳，原本冇乜力度，但奧拿拿落地太慢，第3次失守，導致喀麥隆輸1比3。

奧拿拿表現完全不在狀態，可能同太遲歸隊有關，唔少網民指喀麥隆領隊尼高拔桑治派佢上陣，輸波完全係咎由自取，亦有人指奧拿拿只屬「正常發揮」，對手只要射中目標，入波機會非常高。

非國盃C組塞內加爾2戰2勝已提早出線，喀麥隆落後第2位畿內亞3分，如果最後1場無法擊敗包尾嘅岡比亞，相信難以成為其中一支最佳第3名出線，若然喀麥隆分組賽出局，意味奧拿拿可以趕及曼聯出戰下仗英足盃對紐波特郡。