李康仁着火全力數胡　南韓勢勇速擒約旦

亞洲盃E組第2輪，約旦對南韓。約旦首場4比0大勝馬來西亞，暫時高踞榜首位置，「太極虎」首場3比1輕取實力分子巴林，同樣贏得輕鬆，李康仁喺該仗梅開二度，展現高超射術，佢哋征戰卡塔爾獲球迷熱烈打氣，有反客為主之勢，加上南韓近5場全部半場領先，半場客勝值得睇好。（HOY TV 76台周六晚7時30分直播）

約旦首場贏波過程相當輕鬆，半場已經領先3球，球隊中後段明顯將節奏放緩，保留體力應付今場硬仗，不過上場為約旦梅開二度嘅翼鋒艾馬爾丁，喺攻入個人第2球後受傷被調離陣，右閘拿斯比更要擔架抬出場，攻守實力都削弱，預料今場被迫變陣。

至於奪標熱門南韓上場輕取巴林，國際賽獲得7連勝，約旦同巴林世界排名只差1位，實力相當接近，「太極虎」贏波應冇難度。賽前消息指，狼隊前鋒黃喜燦受傷仲未出得，今場焦點要睇實李康仁陣上表現，仲要留意隊長孫興民演出，「孫仔」首仗演出賣力，可惜佢兩次單刀都唔入，尾段仲因為插水被罰黃牌，以佢性格肯定會搏盡爭取入球。

最重要係，南韓今次賽事人氣強勁，有大批球迷到現場支持，上場看台上嘅聲勢，竟然壓過西亞嘅巴林，相信今場對約旦嘅場面都係相差無幾，配合奇連士文嘅搶攻踢法，約旦隨時上半場就失守。

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