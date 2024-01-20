C朗攞獎「帽子戲法」　夏蘭特贏「最佳」都做配角

每年一度喺阿聯酋杜拜舉行嘅環球足球頒獎禮，早前失落世界足球先生榮譽嘅曼城前鋒艾寧夏蘭特，終於威番一次，獲得年度最佳男子球員殊榮，成為「世一」，但都被C朗搶咗風頭，因為呢位即將39歲嘅葡萄牙球星上演「帽子戲法」，奪得最佳中東球員、年度最佳射手、最受球迷歡迎獎，更加霸氣話擊敗年輕當打嘅夏蘭特，成為2023年入球王，感到非常自豪。

艾寧夏蘭特喺金球獎同世界足球先生頒獎禮，都輸畀美斯，今次來到阿聯酋終於登基做一哥，曼城亦成為大贏家，囊括6個獎項，包括最佳球會、最佳男子球員艾寧夏蘭特，最佳領隊哥迪奧拿奧，最佳球會主席阿姆巴拉克、最佳中場洛迪卡斯簡迪、最佳門將艾達臣摩拉斯。由於「藍月亮」班主文梳亞屬於阿聯酋阿布扎比王室成員，今次頒獎禮，曼城可以話係「主人家」，梗係威到盡。

至於效力沙特阿拉伯豪門艾納斯嘅C朗亦有半個主場之利，一人奪得3個獎，佢話：「沙特聯賽比法甲更有競爭力，我唔介意其他人點睇，我係年度最佳射手，以我呢個年齡，入波數字可以贏到夏蘭特，我好自豪，唔少人質疑我，但我仍然成功。」C朗2023年各項賽事入54球，比夏蘭特多4球。

C朗曾經6次獲得環球足球最佳男子球員，屬史上最多，當大會準備公布今屆得主時，佢率先指住夏蘭特，似乎好樂意呢位23歲挪威國腳成為接班人。另外，C朗透露覺得應該掛靴時，就會退下，講笑話可能係10年內，明顯未有退役打算。