16歲安祖娃大逆轉闖16強　下個軒芝絲誕生?

16歲天才少女安祖娃在澳網女單表現繼續有驚喜，並展示了「大心臟」，成功大逆轉淘汰了法國的彭莉（Diane Parry），闖入16強。

安祖娃首盤以1比6先失一盤後，很快恢復過來即以6比1搶回第二盤，追成平手，這位俄羅斯美少女賽至決勝盤更展現了驚人韌性，一度落後1比5的劣勢下，在刁時反勝，以1比6、6比1、7比6(10比5)力挫彭莉。

「我沒有預期可以在決勝盤反勝，但我只想去贏每一分。」而安祖娃每遇上沮喪就會將手臂拉到臉上，並留下一個大大的咬痕，她在賽後也透露，在比賽中「對自己說了不好的話」，但她相信正是這種嚴厲促使她獲勝。

就連英國網壇傳奇梅萊也在社交平台大讚這位天才少女的心理質素並為她辯護，因為有評述員表示她對自己太苛刻，要「在比賽中的精神方面下點功夫。」，梅萊表示:「或者就是她的精神力量扭轉了比賽，因為她對自己很嚴格，在輸波或打得不好時對自己要求更高，才是優勝者。」

安祖娃能否與1997年「瑞公主」軒芝絲一樣以16歲之齡在澳網奪冠相提並輪，可能目前言之尚早，但今屆澳網女單形勢上，前8種子已有5人出局，如果安祖娃保持這股狀態，凡事都有機會發生。