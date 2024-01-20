商峻程傷出造就艾卡華斯闖16強

西班牙小天王艾卡華斯爭取個人第三個大滿貫錦標再走近一步，周六在澳網面對中國新星商竣程領先兩盤下，因對手傷決定退賽，令艾卡華斯在生涯的第201場比賽輕鬆晉級，並首次篤定澳網男單16強席位。

20歲的艾卡華斯在職業巡迴賽中首次面對比他還年輕的球手，只可惜18歲的商竣程似乎被傷患所困，並在第二盤曾申請醫療暫停，最終都是被迫選擇放棄，而艾卡華斯先贏兩盤6比1後，再在第3盤領先1比0時，對手提出退賽。

世界排名第2的艾卡華斯今仗的首發成功率達82％，亦沒有遇上被破發的危機；他將於下仗面對基文諾域（Miomir Kecmanovic）。他在賽後接受訪問時亦對商竣程送上祝福：「網球運動一直在發展，更多年輕球員正湧現，很高興終於能與一位比我年紀小的球員交手。」這位暖男隨後在鏡頭上留言:「我們還會再度交手的，保持健康，早日康復!」艾卡華斯已擁有美網及溫網冠軍的他去年在法網躋身4強，這也意味着他在四大滿貫均躋身過16強。

至於「世一」祖高域周五晚以直落三盤6比3、6比3及7比6(7比2)完勝艾卓華利(Tomas Martin Etcheverry)，以迎他生涯於澳網的第100場比賽，這位36歲的塞爾維亞球王在墨爾本出戰100場當中，僅輸8場，而今年他將爭取第11次捧走澳網冠軍。