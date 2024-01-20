艾辛：布基納法索坐和望贏

到目前為止，今屆非國盃的強隊預測並不容易，只有科特迪瓦和塞內加爾順利取得了勝利，而阿爾及利亞又是另一支在首場分組賽中表現不佳的勁旅。

在上屆賽事衛冕失敗後，我以為阿爾及利亞能在對安哥拉的比賽中取得好的開局，但令人沮喪的和局意味著他們在今仗絕對不能敗給現時自信滿滿的布基納法索。他們在首場比賽中先開紀錄，但由於安哥拉隊的防守非常頑強，因此遲遲未能找到拉開比數的入球。安哥拉在這場比賽前連續4場與對方打成0:0平手，展示了為何他們可以通過良好的防守保持不失球，也示範了給馬列斯和其阿爾及尼亞隊友看如何在有限機會中爭取入球。阿爾及利亞顯然是踢得更好的一方，但正如今屆非國盃迄今為止的一大特色，更好的球隊並沒有好好把握得到的機會。

布基納法索的情況也是相似，我預測他們會贏得小組的首名，雖然目前形勢還不錯，但上仗的險勝還是沒有展現他們與毛里塔尼亞應有的排名實力差距。比賽直至第96分鐘他們才打破僵局絕殺對手，也令全隊上下陷入瘋狂慶祝。阿爾及利亞需要表現得更好，但我認為布基納法索可以表現堅決並挫他們的銳氣，所以我預測這場比賽會是和局收場。另外，我非常期待看到貝特蘭查奧爾經過上仗後備入替表現出色後在今場比賽中正選登場，阿爾及利亞需要對他多加提防。

另外，儘管毛里塔尼亞及安哥拉在第1場分組賽沒有取得勝利，但雙方相信都能從中找到信心。安哥拉對阿爾及利亞的優秀表現確實讓我感到驚訝，他們將控球權讓給了阿爾及利亞，並尋求反擊。他們擺出5-3-2的陣式，閘位球員必要時壓上前場參與進攻。然而，這確實讓他們付出了代價，正如我們在阿爾及利亞的入球中看到的那樣，他們失掉球權後只餘下兩名中堅在防線。 不過隨著比賽的深入，他們從中吸取了教訓，最後成功逼和對手挫敗了 這支2019 年冠軍。

毛里塔尼亞仍在尋求他們在非國盃史上的第1場勝利，並試圖攻入史上第2個入球，而這場比賽他們有機會能達成目標。全國上下對他們在今次比賽中能走多遠相信抱著一個現實的態度，但如果他們能夠在基礎上再取得進步，那將會是歷史性的時刻，並有助於激勵下一代的足球發展。最後一場比賽要視乎阿爾及利亞的比賽結果決定作戰心態，所以這場對安哥拉的比賽對毛里塔尼亞來說是一個很好的機會，但他們需要保持冷靜，不要像上仗般第 96 分鐘才給布基納法索絕殺。這場比賽我有一種握手言和的感覺。

同日突尼西亞對馬里。我上次提到馬里隊是今屆非國盃的黑馬，我想很多人會在他們上仗下半場表現出色後注意到他們。他們在非國盃上取得了良好的開局，以 2:0 擊敗南非，暫居E 組榜首。下半場6分鐘內馬里連入兩球對南非來說十分難受，而且比賽本來可能朝另一方向發展，因為馬里在上半場尚未入局，而南非更曾射失12碼，但馬里在下半場彷似脫胎換骨，最終贏波而回。

另一邊廂，突尼西亞又是今屆賽事另一支大球隊第1仗落筆打三更的受害者。根據一面倒的統計數據，他們絕不應該輸波，但這就是足球的魔力，也是我們熱愛它的原因。突尼西亞當然創造了足夠的機會來獲得積極的結果，但他們需要提高射門命中率，提高中場的壓迫和提升對勝利的慾望，特別是今仗對陣目前的小組首名馬里，否則他們可能會提前宣佈出局。但我認為突尼西亞的情況可能就是如此糟糕，因為我預測馬里將取得今場勝利，並取得首名晉級資格，突尼西亞要靠最後1場比賽中對南非爭取出線。