何詩蓓留港備戰2月世錦賽　見面會吸引數百粉絲

奧運銀牌「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）周六（20日）假拔萃男書院出席見面會，與數百名學生及市民交流，正於香港備戰2月多哈世錦賽的她感謝大眾對她的支持，說到巴黎奧運，她希望香港政府再次購買轉播權，讓市民見證運動員的努力。

何詩蓓（Siobhan）自12起在港集訓，備戰2月2日展開的世錦賽，她表示希望把握在港機會，好好答謝支持她的市民：「我很少在香港，見到大家都好開心，好似見到一班朋友一樣。一直以來大家都好支持我，經常留意我的比賽，所以好想舉辦一個見面會，答謝大家對我的支持。我知道大家都有好多問題想問我，我也比較少做訪問，希望藉今次見面會分享環節和大家交流一下。」

Siobhan表示，雖然比賽前很少用電話，但賽後都會看市民傳給她的打氣訊息，之前她亦收到很多來自粉絲的禮物，令她覺得很窩心：「亞運回港在機場收到兩個公仔，那是我穿着比賽服的樣子，而且他設計了幾套服裝，像Barbie一樣可以更換，好有心思。大家對我實在太好，所以我衷心感謝你們。」

Siobhan這天除了為粉絲簽名、合照之外，她亦帶來奧運銀牌、亞運金牌及世界紀錄證明書等，讓市民近距離觀賞，她說：「2021年短池游泳世錦賽是我最難忘的比賽，那年我在3個月内11次參加比賽，每次離紀錄近一點，最終在年尾最後一個比賽世界短池游泳錦標成功打破世界紀錄（200米自由泳游出1分50秒31）！」

作為世界級泳手，Siobhan有著培育下一代的使命，她鼓勵學生「信自己」：「游水對我來說是一種樂趣，我好鍾意游水，好樂意鑽研當中的技術，當熱情大於所有，就會一直堅持。成為職業泳手後，我就從沒想過放棄。或許你們也有一些很遠大的目標，不要理會別人的閒言閒語，一定要信自己可以做到，然後付出努力，就會有機會實踐，所以要對自己有信心。」

說到巴黎奧運，Siobhan表示會以平常心對待：「過去幾年密集式比賽都是想習慣比賽模式和適應壓力。我想好好享受準備奧運及比賽的過程，不想給自己太多壓力，相信只要有信心就會有好成績。另外，去年我再開始學習法文，希望在奧運時能用法文溝通。今年還有一個目標，就是想把握在香港機會，花更多時間和家人朋友相處，有時飛來飛去都會覺得有少少寂寞，需要一點社交。」

上屆奧運香港政府購入香港電視播映權，以供持牌免費及收費電視台轉播奧運賽事，Siobhan表示：「希望政府再次購入播映權，讓更多市民在商場看我們比賽，這對發展香港運動很有幫助，同時亦令運動員知道原來香港市民很關心我們。」她透露過去6星期在香港的訓練加入了新的內容，將會視2月世錦賽為備戰奧運的大賽，從中改善細節。