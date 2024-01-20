辦球迷見面活動　安帥：港隊死忠係最佳

正於卡塔爾多哈出戰亞洲盃決賽周的港隊，周六（20日）於下榻酒店舉辦球迷見面活動，與逾70名遠道而來的港隊擁躉交流。包括主教練莊恩安達臣在內的一班港隊職球員都有現身，面對球迷合照及簽名要求來者不拒。安帥就認為活動有助球隊備戰最後1場分組賽，大讚球迷無論輸贏，都對港隊不離不棄，令他留下好印象。

港隊於C組第2輪賽事以0比1僅負伊朗，比賽翌日僅一班非正選球員進行操練，其餘球員則留在酒店康復，一眾職球員分批現身見面會。多位上場對伊朗擔正的港隊球員率先現身，即刻獲在場球迷掌聲歡迎，其後葉鴻輝、安永佳及陳肇鈞等先後發言，感謝球迷的支持。球迷紛紛把握機會與心愛球員合照及索要簽名，一班港隊職球員都來者不拒，逐一滿足大家的要求。壓軸現身會場的安帥，不忘向在場球迷表達謝意：「球迷跟隨港隊去到亞洲各地，仲記得之前都有唔少人遠赴伊朗撐我哋，令我感到驚喜，港隊球迷嘅支持好重要。」

港隊周二（23日）將於最後1場分組賽面對巴勒斯坦，安帥認為能夠與球迷近距離交流，有助港隊備戰：「大賽中每個細節都好重要，今次活動係激勵到球員。」他大讚港隊球迷有紀律，令今次活動可以順利舉行：「其他地方嘅球迷可能會飲醉酒搞破壞，但香港球迷好有紀律，先有機會搞到類似嘅活動，香港球迷唔易做，佢哋無論輸贏都會支持球隊，我教過咁多球隊，港隊死忠係最佳，佢哋係真球迷。」