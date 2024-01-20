佐藤壽人：泰國有力守和阿曼

阿曼首戰雖然以1比2不敵沙特阿拉伯，但他們只是在比賽的最後階段才失第2球，而在這場比賽，阿曼的表現也有很多可取之處。

當阿曼領先1比0的時候，防守上派出了足夠的人手，5人防線及4人中場發揮得很好，不過他們將會為沙特阿拉伯打穿中路的扳平比數入球感到失望。令人感到欣慰的地方是，球隊特別於上半場時防守表現得相當緊密，搶到皮球後亦能夠有效率地作出反擊。泰國進攻時猶如水銀瀉地，所以我預期阿曼的守衛艾卡美斯今仗要好好地率領防線。如果他們容許索拉察於自己的中後場製造機會的話，阿曼將會陷於苦戰。

泰國首輪分組賽以2比0擊敗了吉爾吉斯。縱使吉爾吉斯控球在腳之際，泰國看來總有能力搶回對方腳下球，然後再快速地突破對方防線的空位或身後位置製造機會。他們陣中亦有多位球員殺入禁區接應傳中球攻門，索拉察衝前柱的走動令對方守衛防不勝防，亦令到查爾達迪於下半場早段取得入球。查爾達迪亦於這場賽事個人梅開二度，他不但獲得其他增添紀錄的機會，他的走位及整體創造能力都相當出色。我認為阿曼今仗將有能力令泰國難以踢出賽前部署，最終雙方平分秋色，各得1分。

同組吉爾吉斯對沙特阿拉伯，吉爾吉斯首戰以0比2不敵泰國，球隊今仗賽前需要在幾個位置作出改善才可。其中一個地方是防線需要有更好的控制，對賽泰國的時候多次被對方打穿防線身後位置，換句話說，失波只是遲早的問題。沙特阿拉伯很大機會取得大部份時間的控球權，如果吉爾吉斯搶到皮球後未能好好作出差傳的話，他們將會繼續受壓。有見及此，祖爾高祖的強度將會相當關鍵，而防守上我希望看到高舒巴夫可以帶領防線有更好的發揮。

沙特阿拉伯對阿曼時只是憑著比賽最後階段的入球，才能夠以2比1擊敗對手全取3分。他們同樣需要在多方面作出改善，當控球在腳時，球員之間的空間並不足夠。他們看來亦不夠團結一致，出現了太多無壓力下的犯錯。當然，他們陣中依然擁有天才橫溢的艾達沙利坐鎮，加上肯定會錄得更多的控球時間，以及吉爾吉斯於上仗右路防守表現欠佳，我認為艾達沙利將能夠於左路位置取得甜頭，為吉爾吉斯後防構成問題。沙特阿拉伯在幾經辛苦的情況下擊敗了阿曼，士氣將會大大提升，我肯定教練文仙尼將會在適當的地方作出改善，以確保球隊今仗可以擊敗吉爾吉斯。