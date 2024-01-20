艾辛：摩洛哥食「果」續強勢

今屆非國盃的摩洛哥並沒有陷入強隊魔咒，相反以絕對優勢贏得了首場比賽。

他們擁有來自許多頂級球隊的球員，他們的實力得到了體現，與塞內加爾兩支看起來是今屆非國盃迄今為止表現最好的球隊。他們上半場的機會多得不應只以1:0領先進入半場休息，而下半場他們也花了很長時間才取得第2個入球，不過整場比賽他們也極為輕鬆的狀態下贏得比賽。

另一方面，剛果民主共和國在上仗與贊比亞的比賽中確實為自己而戰，該場比賽對於兩支球隊來說都有著不少的壓力。由於摩洛哥首名機會高唱入雲，而坦桑尼亞很可能在難求一勝的情況下出局，結果剛果民主共和國全場面對贊比亞有 11 次射門兼7 次中目標，因此他們會對未能取勝而感到失望。我認為剛果民主共和國今仗將會更加奮力拼搏，成為摩洛哥的強硬對手，但我仍然相信摩洛哥的球員質素更高，能夠幫助他們贏得比賽，並獲得進入16強 的資格。

另外，我對坦桑尼亞感到同情，他們在首場比賽中從未能與摩洛哥匹敵。那是一場對他們十分艱難的比賽，對於一支仍在尋求第一場非國盃勝利的球隊來說，他們可能希望首先面對小組中的其他球隊。看到坦桑尼亞的實力後，我認為他們很難在這個小組中拿得任何分數。雖然摩洛哥隊技高一籌，但整場比賽中坦桑尼亞只有 1 次不中目標的射門。如果他們要在接下來的分組賽中奮力拼搏，他們還需要在這一點上大幅改善。

贊比亞在對剛果民主共和國的比賽中取得了很好的成績，他們希望在今場面對坦桑尼亞的比賽中進一步鞏固自己的優勢，如果順利取勝的話，加上摩洛哥很可能會擊敗剛果民主共和國，這便能讓贊比亞處於有利的次名位置，在最後1場比賽中掌有主動權，而不是非勝不可。我認為贊比亞未必能像摩洛哥般輕鬆取得大勝，但仍有足夠條件贏波。

至於南非對納米比亞。納米比亞的綽號是「勇敢的戰士」，這正是這支球隊在上仗為國家贏得歷史性勝利的原因。納米比亞的爆冷勝利是第1輪非國盃分組賽意外賽果連連的最後一波，但對這支球隊來說卻是一個值得慶祝的時刻。他們在之前的3屆賽事9場從未贏過，並且每次都分組賽出局，所以上仗是是幸運的第10場比賽，現在他們有很大的機會創造更多的歷史並從分組賽突圍而出。整場比賽表現都令人印象深刻的荷圖在第 89 分鐘攻入致勝頭槌，引爆現場球迷熾熱慶祝，此外球隊也應該感謝門將卡沙普，他在比賽中做出了不少精彩的撲救。

另一邊廂，南非在上半場對陣馬里隊時表現出良好的態度，但在上半場12碼宴客後，比賽形勢完全改變，馬里在下半場表現得太好了。相反，南非在下半場的一段時間內突然失去了注意力，結果付出了高昂的代價，在6 分鐘內連失2球。對他們來說，今場是一場有暗湧的比賽，皆因需要在對自信的納米比亞時獲得至少1分。然而，我認為納米比亞在第1場比賽中所耗掉的精神及能量將令南非在與他們的比賽中佔據優勢。由於南非隊急需積分晉級，我預測南非將贏下這一場勢均力敵的比賽。