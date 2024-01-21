連挫3位世界Top 10猛將　李卓耀闖決賽火拼石宇奇

狀態火熱的李卓耀再擔演「巨人殺手」，於印度羽毛球賽4強火拼世界排名第6的日本好手奈良岡功大，即使以往對賽全部敗陣，但今趟發揮超強信心，激鬥三局終贏21比13、15比21及21比19，由16強迄今連贏3位世界Top 10猛將，延續神奇之旅昂首決賽，周日將硬撼中國好手石宇奇，爭奪王座。

27歲的李卓耀自從擊敗應屆世界冠軍昆拉武特（世界排名第8）後，信心彈升，上仗再挫東京奧運銅牌得主金汀（世界排名第4），平了個人在超級750級別賽事的最佳成績。周六的四強戰他與奈良岡功大交鋒迅速入局，手風亦順領先7比5，再打出一波5比0攻擊，拉開比數贏21比13。次局這位日本一哥打到12平手後搶攻，以21比15扳回一城。至決勝局雙方爭持激烈，李卓耀中後段拉比分，至20比16時擁有4個決勝機會，但頭3個都被奈良岡功大挽救，奠勝一球李卓耀打出超身球至後場，該位世界賽亞軍向裁判要求鷹眼挑戰，結果挑戰失敗，李卓耀終以21比19結束這場歷時1小時24分鐘的劇戰，個人突破首闖750級別賽事決賽。

李卓耀將於香港時間周日傍晚左右大戰石宇奇，這位世界排名第2好手於準決賽以21比15及21比5輕取Prannoy H.S.，論往績李卓耀對石宇奇錄得9戰4勝5負，究竟世界排名18的港將能否再一次締造驚喜？球迷拭目以待，集氣為他加油。