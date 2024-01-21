門將遭歧視一度離場　A米打爭氣波補時反勝

周日(21日)凌晨意甲再次出現種族歧視事件，AC米蘭黑人門將邁治蘭遭主隊烏甸尼斯球迷以「猴子」辱罵，呢位法國國腳一度離場抗議，令比賽暫停10分鐘，幸好佢之後沉着應戰，協助AC米蘭作客以3比2反勝烏甸尼斯，賽後各界都力撐邁治蘭，向種族歧視說不。

上半場31分鐘，AC米蘭由羅夫度斯卓克射入打開紀錄，烏甸尼斯球迷立即發難，不斷以帶有種族歧視言語辱罵A米門將邁治蘭，佢同球證商議後，決定暫時離場，隊友亦上前安慰。經過當局調解之後，邁治蘭同意重返球場，令比賽繼續進行。烏甸尼斯乘虛而入，憑拿沙沙馬迪錫、泰奧雲各入1球，反超前2比1。

A米教練皮奧利顯功架，作出「神換」，調入盧卡祖域、諾亞奧卡科加強攻力，果然立竿見影，83分鐘盧卡祖域近門補頂入網扳平，去到補時3分鐘，諾亞奧卡科射入，幫AC米蘭以3比2絕殺對手，亦係皮奧利執教A米第100場意甲勝仗。

賽後各界都聲援邁治蘭，反擊種族歧視，包括佢嘅法國國家隊隊友基利安麥巴比喺社交網話：「邁治蘭，你並非孤身一人，我們與你同在，同樣問題仲未解決，受夠啦，向種族歧視說不。」

早前回歸擔任A米顧問嘅伊巴謙莫域亦特別搵邁治蘭交談打氣，邁治蘭透露，伊巴鼓勵佢繼續比賽，贏波就係對種族主義者最大反擊，加上意大利足總都譴責種族歧視，烏甸尼斯會方不敢怠慢，同該批極端球迷劃清界線，表明唔會容忍種族歧視，將配合當局調查事件。