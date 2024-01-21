賽馬會菁英盃　大埔強攻深水埗

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周日（21日）下午假大埔運動場上演「賽馬會菁英盃」A組分組賽，由「1哥」大埔與深水埗合演「地區打吡」。兩隊的大軍名單中均有新球員的名字如下：

大埔正選名單：

1 錢兆琛 GK

55 袁熙懃

6 羅振庭

7 馬卡雷拿

11 盧卡斯

14 馬高斯山度士

20 王顯琛

23 蔡立靖

25 張力行

33 加比爾C

70 比迪高

深水埗正選名單：

28 戴廷匡GK

3 劉家城

6 雲尼馬高域

8 艾雲馬高域

13 彭靖揚

14 宋柱浩

20 波比

24 顏卓彬

41 梁星耀

77 張廣然

99 鄧嘉

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周日（21日）為大家送上一場「賽馬會菁英盃」A組分組賽，由大埔於大埔運動場面對深水埗。榜首大埔暫時出線形勢大好，加上一眾新兵表現對辦，為免夜場夢多，今場面對榜尾的深水埗必定出盡全力，攻防大戰一觸即發。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

大埔上場大炒香港U23重返勝軌，兩名巴西新援比迪高和盧卡斯，首戰更齊齊開齋，主教練李志堅笑言不可單靠一場便下定論，惟對兩人期望很高，盼可以改善球隊攻力。大埔暫時以16分排榜首，領先次席冠忠南區5分但多踢3場，「堅Sir」承認球隊即使陣容不整，對深水埗仍會全力爭勝：「深水埗換咗教練要時間適應，但我諗今場最重要係做好自己，目前最大問題係兩名重要嘅適齡球員林志基、郭縉諾都嚴重受傷，希望其他年青球員上到位。」值得一提，新加盟的21歲後衞潘子希，是役可以候命。

上場為今季首次上陣的門將錢兆琛，相隔近4年再為「綠戰士」把關，最終成功力保不失。「琛仔」指感覺未有太陌生，但認為自己仍需繼續進步：「能夠再次參加超聯級別比賽係福氣，至於表現的確中規中矩，畢竟都久疏戰陣，狀態仲有提升空間。」

深水埗上場以1比3不敵冠忠南區，繼續於A組敬陪末座，需要以一場勝仗擺脫連敗頹勢。今季分組賽首循環，深水埗曾以0比3不敵大埔，主教練陳浩然認為今次球隊有必要加強防守：「減低失球數字係我哋首要目標，最近都安排球隊進行整體防守的訓練，希望加強球員之間嘅配合。」拿亞累積5張黃牌要停賽，陳浩然相信對整體戰力影響不大。

戴廷匡則指出大埔即使有陳肇鈞及謝家榮正為港隊效力，今場無緣上陣，整體實力依然強勁：「佢哋有兩個球員代表緊香港踢亞洲盃，但係都有幾位新球員加盟，尤其係盧卡斯，無論咩對手都好，都會盡力踢好每一場比賽，報答一班咁支持深水埗嘅球迷。」他提到球隊防守死球方面再加強，比賽中需要更加集中。