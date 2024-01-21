全面撻着穩嗒私房菜　紅軍折茅放心捧

英超好戲，般尼茅夫主場迎戰利物浦。般茅近況甚佳，近6場5勝，不過「紅軍」專打強隊，近期4連勝，包括擊敗紐卡素同阿仙奴，佢哋現時僅領次席曼城2分，不容有失。加上近10次交手利物浦錄9勝1負，有絕對優勢，客勝屬信心之選。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

般尼茅夫係英超近況最好球隊之一，自去年11月中擊敗紐卡素起計，踢出6勝1和走勢，期間和過阿士東維拉、贏過曼聯，直至去年底1比3輸畀熱刺先斷纜。

上場英足盃第3圈般茅對低組別嘅昆士柏流浪，激戰下險勝3比2過關，2024年打響頭炮，不過中堅馬高斯辛尼斯黃牌夠數停賽，左閘丹高奧亞達拉要去踢非國盃，成條防線要執過，影響防守。

利物浦今季重返爭標行列，暫時排榜首，但領先優勢唔多，領先集團仲有曼城、阿士東維拉、阿仙奴同熱刺，爭冠寸土必爭，「紅軍」雖然仍有傷兵問題，好彩主帥高普都應付到，早前有阿歷山大阿諾特加入「十字軍」，預計繼續起用小將干拿白蘭尼打右閘，阿歷斯麥亞里士打復出解決咗中場問題，前鋒線就算冇咗穆罕默德沙拿，但路易斯迪亞斯、加普等發揮正常，進攻火力仍然保持。

踏入季中，利物浦近期全面「撻着」，對任何對手都有取勝本錢，加上佢哋近年對般茅佔壓倒性優勢，最大比數試過贏9比0，客勝捧得過。

更多賠率：