賽馬會菁英盃　東方2比1險勝香港U23

周日(21日)在九龍灣公園舉行1場「賽馬會菁英盃」A組賽事，由香港U23硬撼東方。東方憑馬高斯先開記錄，加上巴科爾尾段頭槌建功，最終以2比1險勝一度靠何家智扳平的香港U23，順利全取3分。

香港U23面臨8日3戰，今場續由雲天樂把關，宏愷志、嚴啟倬分任兩閘，何瀧浩、郭子堦在中場掃蕩，林學㬢復任正選與林智豐攻堅。東方則派出黃皓雋、馬希偉和吳字㬢3名U22，鐘樂安、丹尼爾扼守中路，入球重任落在巴科爾身上。

周六(20日)均業北區對傑志開賽前，其中一邊禁區內曾出現一個「大窿」，導致比賽延遲。是日所見兩邊禁區，以及角球旗附近皆舖上一塊新草，令比賽得以順利進行。

賽前排第3的東方，甫開賽即搶攻，2分鐘巴科爾頭槌二傳，馬高斯順勢起腳，被雲天樂擋出。1分鐘後吳宇㬢左路傳中，黃皓雋門前又撞高。一直控制大局的東方，16分鐘輪到巴科爾接應罰球頭槌攻門，同樣未能考驗雲天樂。26分鐘東方終於打破僵局，鐘樂安大腳斬前，馬高斯心口一控再淡定抽入。

1分鐘後東方再有黃金機會，巴科爾把握對方後場犯錯，單刀被雲天樂快步出迎封走。香港U23於36分鐘成功扳平，林學㬢傳入中路，何家智後上輕鬆撞入。41分鐘東方差點再次領先，梁煒烽禁區內拉跌巴科爾，球證直指十二碼，後者親自操刀卻宴客，半場兩隊踢成1比1。

易邊後香港U23換入宋絃毅，頂替受傷的梁煒烽，不過東方繼續佔據主動，53分鐘巴科爾橫傳，吳宇㬢第一腳射門被雲天樂撲出，補射又抽高。6分鐘後巴科爾接應直線，半單刀竟射不中目標。東方之後換入黃梓浩、賀爾、柏拔加強攻力，86分鐘終於有收穫，黃皓雋角球斬中，巴科爾力壓對手頭槌頂入，最終東方險勝2比1完場。