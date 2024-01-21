賽馬會菁英盃　盧卡斯發威！大埔4比2贏深水埗

周日（21日）下午假大埔運動場上演「賽馬會菁英盃」A組分組賽，由「1哥」大埔與深水埗合演「地區打吡」。結果，「綠戰士」憑盧卡斯交出兩入球、1助攻，以4比2獲勝。

是役開賽約10秒便開紀錄，大埔後場大腳送前，劉家城欲大腳解圍卻「大躂」，皮球彎過門將戴廷匡入網，大埔憑對方的烏龍球領先1比0。

16分鐘，大埔靠自己擴大比數，盧卡斯左路禁區頂施射慢溜尾袋，死角入網成2比0。13分鐘後，輪到盧卡斯交出助攻，左邊底線傳中，比迪高無人看管下破網成3比0。若非馬卡雷拿於41分鐘禁區頂怒射，皮球連中兩條柱彈出不入，大埔應可以更大比數領先完上半場。大幅落後的深水埗，於補時階段交出一次美妙組織，新兵彭靖揚後上助攻，右路傳中予禁區內的艾雲馬高域，「細孖」衝頂眼看必入之際，錢兆琛飛身撲波出底線，大埔維持3比0的比數完上半場。

甫換邊續戰，形勢出現大逆轉，顏卓彬交出一記「林嘉緯式」直線，張廣然禁區內接應射入，回敬大埔一球。4分鐘後，後備入替的黃琛喆左路抽入禁區，鄧嘉亂軍剷入成2比3。

連失兩球的大埔隨即作出回應，奈何馬卡雷拿繼續運滯，半單刀起腳被出迎的戴廷匡擋走。戰至70分鐘，又是盧卡斯！羅振庭右路長傳入禁區，盧卡斯睇到定頂入埋齋，最終大埔以4比2擊敗深火埗，穩坐小組榜首之位。