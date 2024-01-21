出線關鍵戰鬥卡塔爾　國足主帥：目標攞3分

國足於亞洲盃A組最後一輪，將會硬撼已經鎖定出線資格嘅東道主卡塔爾，陣中主力王上源隨主帥阿歷山大揚科維奇，賽前出席記招，前者強調現時出線命運仲掌握喺自己手中，會視今場為最重要一戰，至於國足主帥就表示今場全取3分嘅目標唔會動搖，無需理會其他比賽戰果。

阿歷山大揚科維奇於記招上講到對今場對手嘅睇法，表示會尊重卡塔爾：「佢哋係實力唔錯嘅強隊，唔止分組賽至今全取6分，之前嘅世盃外都兩戰全勝，但我哋全隊都好興奮，會全力爭勝。」國足分組賽先後以0比0，賽和塔吉克及黎巴嫩，賽前手握兩分，今場全取3分，就肯定可以小組次名身分晉級淘汰賽階段，但就算和波，出線都未絕望。對於隊內目標是否一致，國足主帥表示：「我哋目標好簡單，場上11個打11個，全力以赴去贏波，唔洗諗其他比賽踢成點。」

過去兩場分組賽都為國足擔正嘅王上源，就認為今屆賽事強弱球隊之間嘅分別已經縮小：「我哋咗分組賽至今幾乎所有比賽，所有球隊實力都好接近，見到亞洲盃所有球隊嘅實力差距在縮小，當然日本、沙特阿拉伯等強隊嘅表現，都仲值得我哋去學習。」王上源續指今場會全力為國足爭勝：「我哋嘅目標係小組出線，無論教練戰術安排如何，我哋落到場都會全力以赴，視呢場波為最重要嘅比賽。」