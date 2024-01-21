賽馬會菁英盃　冠忠南區4比2反Cup港會

佐佐木周（上）被周子謙剷到飛起。（鄧文滔攝）

香港足球會足球場周日（21日）上演1場「賽馬會菁英盃」A組賽事，港會硬撼冠忠南區。最終南區下半場連入4球下，以4比2反勝港會，全取3分。

港會派出菲杜化及費利皮爾鎮守中路，加斯特夫及簡嘉亨負責側擊，劉學銘和福保羅先列後備；南區方面，佐佐木周和冨樫凌央從後校炮，助積遜、艾華及陳傲軒爭取入球。

南區初段就有川瀨浩太傷出，由梁祐維入替。20分鐘，冨樫凌央嘗試遠射高出。港會7分鐘後先開紀錄，梁祐維解圍不慎踢後，里奧單刀射入，為球隊射成1比0。44分鐘，里奧接應周子謙傳中頂入，港會領先2比0完半場。

南區換邊後急起直追，57分鐘角球攻勢，基斯把握對方解圍不遠，勁射中楣彈出，艾華加一腳又高出。1分鐘後，艾華接應傳中近門射入，南區追成1比2。其後積遜一度把皮球送入網窩，但被判犯規在先，入球無效。

比賽到末段進入高潮，88分鐘陳凱柏開出罰球，皮球直接入網成2比2，1分鐘後，積遜傳中，艾華起腳被邁亞擋出，李小恆加一腳，助南區成功反超，加上艾華補時階段再入1球，南區贏4比2完場。

南區成功克服上半場落後兩球的劣勢，換邊後連入4球反勝，主教練楊正光坦承球隊上半場被對方控制節奏，慶幸球員沒有放棄，取得爭出線重要1勝：「好彩下半場出嚟就追番粒，而且大家做攻守轉換有明顯改善，唔會畀對手太多反擊機會，最後仲要贏埋就令出線主導權去番我哋手上，令球隊壓力冇咁大。

港會主教練東尼咸美頓認為上半場能以兩球領先，證明球隊有力為任何對手製造麻煩，可惜下半場未能維持好表現，招致落敗：「可能球員上半場搏得太盡，搞到換邊之後體力下降，希望大家緊記今次教訓，下次做好啲。」