沙特將帥爆內訌　寧願揀入球細

亞洲區F組次輪尾場，吉爾吉斯硬撼沙特阿拉伯。吉爾吉斯自知實力難登大雅之堂，遇強必定玩死守，不過沙特首輪贏得驚險之餘，更爆發內訌，加上本身攻力麻麻，2.5球入球細更值博。（HOY TV 77台周一凌晨1時30分直播）

吉爾吉斯今次只係第2次進身亞洲盃決賽周，經驗不足，喺F組首輪面對泰國，雖然個個身形高大，但完全唔夠踢，畀泰國玩弄於股掌之上，最終僅以0比2落敗，已經算係輸得少。

吉爾吉斯深明自己有幾多料，吸取上輪輸波教訓，今仗遇強可以疊埋心水擺鐵桶陣，希望輸少當贏。

另邊廂，沙特阿拉伯於F組首輪初段先失1粒之下，末段連追2球先至反勝阿曼2比1，表現認真麻麻，過程驚險真係抹一把汗。最弊係佢哋賽前爆發內訌，艾法拉積、艾加南及艾阿基迪自稱係主力，要求擔正，但主帥文仙尼講明佢先至係最後話事人，冇人係必然正選，之後佢哋選擇唔參賽，因此文帥冇派佢哋上陣，無論對實力抑或士氣都有一定影響。何況沙特攻力一般，近5場有4次開2球或以下，尤其係對住死守不出嘅球隊，隨時老鼠拉龜冇碇埋手，寧捧2.5球入球細。

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