佐藤壽人：博國足碌「卡」搶分

卡塔爾於A組次輪分組賽以1比0擊敗塔吉克，成功鎖定晉級16強資格。

這場勝仗的關鍵歸功於前線走位靈活，縱使塔吉克派出多人防守，但卡塔爾依然表現得相當有耐性，並逐步製造到空位進攻。阿克林阿費夫於這場賽事中再有入球進帳，他所取得的3個入球含金量都十分高，我認為他的上腳及能夠於被壓迫的情況下，製造空間的能力，對球隊更加重要。國足今仗定要獲勝才可晉級淘汰賽，所以阿克林阿費夫可能有機會突破到對方防線身後。然而，基於卡塔爾經已篤定首名出線，所以他或許會得到休息的機會，先列後備。

國足上場以0比0賽和黎巴嫩後，換句話說兩輪分組賽都只能悶和對手。雖然他們排在此分組賽的次席位置，但他們今仗需要獲勝，才可以確保能夠晉級淘汰賽，戰意毋庸置疑。其實，國足於這場比賽中製造了不少機會，但最終因為門前欠缺質素而未能轉化為入球。我仍然感到武磊是國足前線最有機會取得入球的球員，不過，謝鵬飛對黎巴嫩時後備入替，同樣展示出一定的質素。由於卡塔爾經已出線，所以他們今仗有機會會作出一定的輪換。至於中國則非勝不可，如果他們未能於比賽初段取得入球的話，將會愈踢愈心急，我預計今場賽事最終雙方會打成平手，各得1分。

另外，塔吉克上仗以0比1不敵卡塔爾，這場比賽雙方出現了很多身體碰撞的場面，導致球隊失去冷靜，亦有球員被趕出場。跟首輪分組賽一樣，迪沙利路夫再次看來是塔吉克前線最具質素的球員，我感到他今仗可憑着走到對方防線身後作出接應的能力取得入球。塔吉克獲勝的話將有很大機會可以晉級到次圈，由於黎巴嫩邊路防守力平平，我認為塔吉克應該嘗試於兩翼位置製造機會。

黎巴嫩於A組第二輪分組賽以0比0跟中國打成平手，我認為整體上他們將會滿意取得1分而回，事關他們多次容許中國的球員走到邊路防線的身後位置。這並不是黎巴嫩防守上的唯一問題，他們亦於禁區內的釘人不夠嚴密，後防今仗需要作出改善才可。不過當他們建立攻勢時也有一些地方表現不錯，我認為巴素謝拉迪的保護皮球及殺入禁區的能力，可為球隊今仗於門前產生一定的威脅。由於雙方都希望可以晉級，所以今場賽果難以預測，但儘管卡姆路夫停賽，我認為塔吉克體能上將會佔優，加上入球能力較佳，我預計塔吉克今仗最終可以獲勝，全取3分。