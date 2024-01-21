鬥巴勒斯坦力爭取勝　安永佳：把握力要提升

【林卓臻卡塔爾多哈直擊】備戰亞洲盃C組最後一輪對巴勒斯坦的港隊，周日（21）於卡塔爾大學訓練場進行操練。能否於分組賽最後一戰全取3分，對港隊能否出線非常關鍵，前鋒安永佳（Matt）承認球隊在前場把握力方面需要有所提升，比賽當日預計有大批巴勒斯坦球迷入場，Matt對此表示並不會擔心。

是日陳俊樂及胡晉銘未有投入球隊操練，後者僅在場邊獨自慢跑，大軍透過的波及衝刺跑等訓練熱身後，被分成3組，其中部分對伊朗擔正的球員，就進行搶馬騮等輕鬆訓練，其餘球員包括頭兩場因傷倦勤的祖連奴及艾里奧等，則被安排參與強度較高的4對4分組賽及射門訓練。

港隊分組賽先後不敵阿聯酋及伊朗，想爭出線今場必須在巴勒斯坦身上搶分，安永佳強調會視全取3分為目標，並表示已準備好擔起入球重責：「喺呢啲重要嘅比賽中，我哋係需要將機會轉化成入波，上場如果我哋把握力強啲，我哋完全有機會逼和甚至擊敗對手，呢方面我哋全隊都需要做好啲，港隊嘅進攻球員好有實力嘅，相信只要我哋負起入波重責，今場可以攞到好成績。」

巴勒斯坦過去兩場分組賽都吸引大批球迷入場支持，對此安永佳表示不會被現場氣氛嚇怕：「我哋知道到時對手會有好多人入場撐，但無論球迷係支持佢哋或港隊，我哋都無任歡迎，呢啲都係足球比賽一部分，看台氣氛熱烈，對球員反而係一種激勵。」他又不忘感謝遠道而來入場支持的港隊球迷，認為對球員非常鼓舞：「我哋至今雖然未贏波，但我哋用場上嘅態度，報答球迷嘅支持，希望今場可以交出好表現。」