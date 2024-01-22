紐尼斯爆發！利物浦炒般茅帶出5分

周一(22日)凌晨英超大戰，狀態大勇嘅利物浦開殺戒，作客4比0大炒般尼茅夫，依家喺榜首領先次席嘅曼城5分，向冠軍全速邁進。「紅軍」箭頭達雲紐尼斯今場大爆發，同迪亞高祖達各入2球，今屆各項賽事有10入波+10助攻嘅「雙雙」成績，證明利物浦冇簽錯人。

頭45分鐘兩隊勢均力敵，不過利物浦下半場發力即連珠炮發，49分鐘一次美妙組織，由達雲紐尼斯先開紀錄；79分鐘迪亞高祖達入楔射成2比0，呢位葡萄牙前鋒9分鐘後再入1球；補時階段達雲紐尼斯接應長傳門前撞射入網，協助利物浦大勝4比0完場。

達雲紐尼斯喺2022年夏天加盟後，把握力一直備受批評，甚至被鬧係「水貨」。不過呢位烏拉圭前鋒今季全面爆發，成為今季第1個達到10入球同10助攻嘅英超球員，今仗梅開二度，亦令佢職業生涯入球突破100大關，證明自己8,500萬鎊(約8.5億港元)轉會費物有所值。

利物浦下半場爆發，其中一個原因係高普將達雲紐尼斯由左翼移入中間，高普表示：「喺沙拿缺陣下，有好多唔同組合可以用，下半場我決定將紐尼斯擺番喺佢個位置(中路)，而且我哋向前壓逼，令般尼茅夫感受到更強大嘅壓力係第1步，最終我哋拎到應得嘅3分。」