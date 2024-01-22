西甲入球騷　皇馬、巴塞齊演絕殺好戲

周一(22日)凌晨西甲上演入球Show，榜首3雄基羅納、皇家馬德里、巴塞隆拿火力大爆發！皇馬喺落後2球劣勢下，補時神奇3比2反勝艾美利亞；巴塞隆拿亦喺90分鐘連入2球，作客4比2絕殺貝迪斯；至於「1哥」基羅納就5比1大炒西維爾，證明佢哋唔係虛火。

皇馬喺西盃出局後，今仗主場對榜尾艾美利亞幾乎出事，上半場連失2球落後0比2。好在皇馬下半場甦醒，祖迪比寧咸57分鐘射入12碼追近，10分鐘後再由雲尼斯奧斯祖利亞追平。去到補時9分鐘，丹尼爾卡華積接應祖迪比寧咸頭槌二傳近門撞入，為皇馬戲劇性贏波。

巴塞隆拿作客貝迪斯同樣精彩，費倫托利斯包辦2球一度為客隊領先2比0， 不過貝迪斯亦唔係善男信女，艾斯高喺56同59分鐘閃電連入2球追平。完場前1分鐘，祖奧菲歷斯禁區頂妙射為巴塞再次領先，費倫托利斯補時更完成「帽子戲法」，助巴塞贏4比2。

相比之下，「1哥」基羅納就贏得輕鬆，佢哋主場對西維爾雖然喺10分鐘先失守，但烏克蘭前鋒杜夫比克喺第13分鐘開始，7分鐘內連轟3粒反勝，最終以5比1大勝而回。杜夫比克同費倫托利斯今輪齊齊連中三元，係西甲自2018年後，首次同日有2個球員齊演帽子戲法。