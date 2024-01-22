42歲乒壇傳奇波爾挫張本智和　破3年錦標荒

42歲的乒乓Icon波爾周日在WTT多哈挑戰賽，與20歲的日本「一哥」張本智和苦戰7局後，成功封王，這也是波爾首次在WTT賽事中贏得男單錦標。

曾是前世界「一哥」的德國傳奇球星波爾，今次憑外咭身份參賽，由於傷病問題近席缺席多項賽事，在多哈賽前其世界排名已降至182位。不過，還有兩個月迎來43歲的波爾，在今個比賽盡顯昔日王者霸氣，奪冠路上先後淘汰兩位頭3號種子南韓的張禹珍及中華台北的林昀儒，並在決賽面對比他年輕22歲的張本智和。

在決賽中他們爭持激烈，苦戰7局，在第6局波爾一度落後3比8，並成功以11比9逆轉，最終在決勝局更拿下11比8，以總比數4比3力挫張本智和奪標，結束30個月的錦標荒，他上次奪得男單冠軍已是2020年ITTF歐洲錦標賽，而這也是他首次在WTT賽事捧盃。

波爾今站奪冠後，波爾的世界排名將回升至44位，並成為目前排名TOP50當中最年長的球手，而且這也能讓他可直接取得今年3月新加坡大滿貫的正賽位置；此外，波爾已入選釜山世錦賽的德國大軍名單，亦相信他期望可為德國出戰夏天上演的巴黎奧運。

此外，香港男雙組合何鈞傑與林兆恒在決賽，以2比3不敵南韓的林仲勛/李尚洙獲得亞席，並上台領取獎盃。