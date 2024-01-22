吓！兩個條件中國輸波都可以出線

中國今場對主辧國卡塔爾可謂背城借一，不過原來有兩個條件之下，國足即使輸波仍然可以取得次名直接出線資格。

如果今場國足輸波，塔吉克與黎巴嫩不分勝負，三隊將會同得2分，根據亞洲盃分組賽賽制，同分先計對賽成績、對賽較佳得失球同對賽較多入球，先至再計小組總得失球。如果塔吉克對黎巴嫩以1比1或以上比分和波，3隊之間嘅對賽總得失球雖然都係「0」，但塔吉克同黎巴嫩對賽總入球係「+1」或以上，國足只係「0」，會跌落包尾。

如果塔吉克同黎巴嫩互交白卷，三隊之間所有對賽條件變成一樣，咁就要計小組總得失球差。中國如果以兩球或以上差距輸畀卡塔爾，就肯定唔會有機會成為小組第2，但如果只係輸畀卡塔爾0比1，中國同塔吉克總得失球都係「-1」，總入球都係「0」，咁就要計紀律分數。現時塔吉克兩場已被罰1紅5黃，中國只有2黃，暫時國足有優勢，若然到最後連紀律分數都一樣，就要抽籤決定。

國足其實可以唔使計到紅黃牌都可以輸波出線，如果塔吉克同黎巴嫩互交白卷，只要國足以1比2或以上比數，淨輸一球距離輸畀卡塔爾，總得失球就會好過晒塔、黎兩軍，取得次名出線資格。

中國直接出線條件：

1. 中國勝 塔吉克對黎巴嫩任何賽果

2. 中國和 塔吉克任何比數和黎巴嫩

3. 中國以1:2、2:3或更大比數淨輸一球賽果 塔吉克0:0和黎巴嫩

4. 中國以0:1負 塔吉克0:0和黎巴嫩 (與塔吉克計算紅、黃牌)