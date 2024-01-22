奧蘇里雲着晒火！逆轉篤走卓林普連贏3冠

「火箭」着火、非同小可！世界「一哥」奧蘇里雲周日在世界格蘭披治賽與「準神」卓林普比拼，上周剛捧走大師賽冠軍的奧蘇里雲，在決賽一度落後0比4的不利情況下，成功以10比7反勝卓林普，保持連續14場不敗紀錄，並連續贏得三個冠軍。

48歲的奧蘇里雲踏入新一季重現霸氣，自11月捧走全英賽冠軍後，上周再紀錄性捧走大師賽，繼而本周在李斯特城仍保持「托弗」，強勢躋身世界格蘭披治決賽，不過在冠軍戰他稍為有點慢熱，開局讓卓林普有機會領先，然而首節休息後奧蘇里雲已全力開火，並在第12局追成6比6平手，繼而已取得控制優勢，最終以10比7獲勝，連同去年9月的上海大師賽，他今季已奪得4項錦標，這也是他生涯第41個職業賽冠軍，而且累積總獎金已達近90萬鎊。

這也是奧蘇里雲繼2018及2021年後，第三次捧走世界格蘭披治賽錦標，而這位傳奇「火箭」繼續在世界排名上領跑。「Judd開局打得很好，但在下午我嘗試更集中及保持鎮定，我很喜歡對抗，因為當中可讓自己學到更多，特別是面對一面全能的球手。」奧蘇里雲坦言卓林普是世錦賽的主要對手之一，「他是一位鬥士，我覺得他是世錦賽的熱門，當然還有三個月讓我去準備，我很期待。」