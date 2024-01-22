19歲捷克少女再續神話　絲維杜蓮娜打3局退賽

澳網再有新星彈出！19歲捷克年輕球手奴絲高娃（Linda Noskova）繼續神奇之旅，隨着烏克蘭名將絲維杜蓮娜因背傷中途棄戰，令她迎來生涯首個大滿貫8強席位。

奴絲高娃在今屆比賽表現相當搶鏡，繼日前爆冷以2比1淘汰了世界「一姐」施華德後，她於16強鬥烏克蘭名將絲維杜蓮娜，開局即連贏3局，隨着絲維杜蓮娜宣告因傷退賽，令奴絲高娃輕鬆闖晉級。「我感到有點痙攣，或者我不知道發生何時，但第一局就好似有子彈射過來，我什麼都做不到，完成鎖住了後背，我當然非常失望。」絲維杜蓮娜賽後對於中途棄戰仍然忿忿不平。

至於連續拍走施華德及絲維杜蓮娜兩位名將的奴絲高娃，下仗將面對由外圍賽晉級的另一位烏克蘭球手恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska），「相信她表現不俗，從外圍賽打到這裡應該有很精彩的賽事，我們從未碰頭，我不太清楚她的打法，但我相信她是很主動的球手。」隨着她淘汰了兩位頂級球手，奴絲高娃也被外界睇好為今屆女單奪標熱門之一。目前世界排名50位的奴絲高娃，去年才展開職業賽季並打入兩個WTA巡迴賽決賽，而2024年至今，她已在職業生涯4次擊敗排名前10的選手，也是首次擊敗「一姐」。

男單方面，3號種子俄羅斯的麥維迪夫與葡萄牙的波查斯(Nuno Borges)激鬥4盤，終以6比3、7比6(7比4)、5比7、6比1闖關，篤定8強席位；而上屆亞軍得主希臘名將西西帕斯，則與美國「一哥」富斯火併後，以6比7(3比7)、7比5、3比6、3比6告負，慘遭淘汰，並於16強止步。