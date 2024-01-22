進取踢法撼巴勒斯坦　安帥：望令港人驕傲

【林卓臻卡塔爾多哈直擊】亞洲盃C組來到最後一輪，港隊周二（23日）將要面對巴勒斯坦。頭兩場未能搶分的港隊，想爭出線今場必須擊敗對手，主教練莊恩安達臣出席賽前記者會時，表示港隊今場比賽需要比過去兩戰踢得更為進取，希望帶領球隊全取3分，踢出令香港人驕傲的一戰。（HOY TV周二晚上11時直播）

繼分組賽首戰以1比3不敵阿聯酋，港隊上場再以0比1僅負亞洲二哥伊朗，想爭取出線今場必須全取3分。安帥周一（22日）在勞烈斯（Vas）陪同下出席賽前記招時，總結過去兩場表現：「我對滿意球隊嘅表現，但對至今未能搶到分感失望，嚟到最後一戰我哋爭出線仲有一線生機，我哋已經研究過巴勒斯坦過去兩場比賽，從而作出最佳部署。」港隊要取勝就必須主動出擊，安帥表示今場會踢得更為進取：「過去兩場我哋較為注重防守，今場我哋想製造更多攻勢，埋門都要做得更好。」

陳俊樂及胡晉銘周一（22日）未有參與球隊操練，安帥透露後者已復操，後者受腳腕傷勢困擾，但認為這位中場主力有能力克服，相信兩人今場可以候命。對於祖連奴，安帥表示這位前鋒已不再感到痛楚：「祖連奴訓練量不及其他球員，今日訓練之後，會再決定擺唔擺佢入23人比賽日名單。」安帥希望能夠踢出令球迷感驕傲的一戰：「如果我哋可以打入淘汰賽，成為16強嘅一份子，所有香港人都會感到驕傲，相信呢點會成為球員嘅動力。」

出線生死戰一觸即發，雖然安帥強調不會對球員施加壓力，球員難免感到壓力，對此港隊中堅勞烈斯表示並不介意：「對球員嚟講每場波都好重要，我覺得有壓力係好事，壓力有助球員保持警惕。」Vas也希望把握死球機會，為港隊爭取入球：「球隊非常注重死球戰術，過去兩場波證明我哋有能力喺呢方面製造威脅，希望到比賽日可以幫到球隊。」比賽日預計有大批球迷入場支持巴勒斯坦，Vas就表示並不擔心：「過去喺中超比賽，我都見過唔少大場面，有球迷支持會提升球員比賽水平。」

世界排名99位的巴勒斯坦，過去兩次出戰決賽周都未能闖入淘汰賽，有份出席賽前記招的巴勒斯坦前鋒達馬，就認為今場是巴勒斯坦創造歷史的好機會：「好開心見到咁多球迷支持我哋，可以參與大賽係好榮幸，今次賽事喺阿拉伯國家舉行，對我哋係一件好事，呢場比賽唔會易踢，但我相信我哋有好大機會首次闖入16強，創造巴勒斯坦足球歷史。」主教練達保就指出會特別盯防艾華頓：「港隊陣中有唔少具實力球員，尤其係艾華頓，所以我認為今場會好難踢，但我哋會搵出相應戰術安排，如果我哋可以盡早取得入波，相信有助減低球員嘅壓力。」